https://sputnikarabic.ae/20240209/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لإطلاق-صاروخ-يحمل-قمرا-صناعيا-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-فيديو-1085919132.html

الدفاع الروسية تنشر مشاهد لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية... فيديو

الدفاع الروسية تنشر مشاهد لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد لإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T14:34+0000

2024-02-09T14:34+0000

2024-02-09T14:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية: "يوم الجمعة 9 فبراير (شباط)، وفي تمام الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، نُفّذت من قاعدة بليسيتسك الفضائية الحكومية الروسية عملية إطلاق ناجحة "سيويوز 2" الذي حمل إلى المدار قمرًا عسكريًا تابعا لوزارة الدفاع الروسية".وأضاف البيان: "وصل القمر إلى المدار المطلوب في الوقت المحدد، وبدأت عملية التحكم به من قبل المراكز الأرضية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وأجريت اتصالات مستقرة مع القمر، وجميع معداته تعمل بالشكل المطلوب".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعًا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".وأبلغ قائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي، العقيد يفغيني نيكيفوروف، شويغو عن الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ووسائل الاستطلاع والضرب وإطلاق النيران التي تلقتها القوات، عند اختراق دفاعات العدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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العالم, روسيا, رصد عسكري