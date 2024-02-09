https://sputnikarabic.ae/20240209/السيسي-رئيس-المكسيك-بايدن-يثير-جدلا-فيديو-1085920473.html
"السيسي رئيس المكسيك"... بايدن يثير جدلا... فيديو
"السيسي رئيس المكسيك"... بايدن يثير جدلا... فيديو
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزلات لسانه وتعثره في نطق الألقاب وأسماء الشخصيات بالشكل الصحيح، ما يطرح جدلاً واسعًا حول قدرة الرئيس البالغ 81 عامًا على قيادة... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T15:16+0000
2024-02-09T15:16+0000
2024-02-09T15:16+0000
مجتمع
جو بايدن
مصر
نادي الفيديو
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ويظهر بايدن في الفيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.بينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من، أنغيلا ميركل.ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, مصر, نادي الفيديو
جو بايدن, مصر, نادي الفيديو
"السيسي رئيس المكسيك"... بايدن يثير جدلا... فيديو
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزلات لسانه وتعثره في نطق الألقاب وأسماء الشخصيات بالشكل الصحيح، ما يطرح جدلاً واسعًا حول قدرة الرئيس البالغ 81 عامًا على قيادة الولايات المتحدة لفترة رئاسية مقبلة، في حال أعيد انتخابه.
ويظهر بايدن في الفيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
بينما كانت زلة اللسان السابقة لبايدن عندما اختلط عليه الأمر بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، فقد صرّح بأنه التقى المستشار الألماني، هيلموت كول، الذي توفي عام 2017، بدلا من، أنغيلا ميركل.
ويذكر أنه في وقت سابق، ذكر بايدن أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من إيمانويل ماكرون، عندما أشار في حديثه إلى قمة مجموعة السبع نفسها، التي عُقدت في يونيو/ حزيران 2021.