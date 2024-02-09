https://sputnikarabic.ae/20240209/القبة-الحديدية-الإسرائيلية-تعترض-هدفا-جويا-قبالة-خليج-حيفا--1085897509.html

"القبة الحديدية" الإسرائيلية تعترض هدفا جويا قبالة خليج حيفا

"القبة الحديدية" الإسرائيلية تعترض هدفا جويا قبالة خليج حيفا

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة خليج حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T08:22+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجار قوي في مدينة حيفا، وتم إطلاق صاروخ من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية لاعتراض الجسم الجوي المشبوه.فيما أوضحت بدورها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن منظومة "القبة الحديدية" نجحت في اعتراض جسم مشبوه يعتقد أنه طائرة مسيرة فوق خليج حيفا، دون وقوع إصابات تذكر.ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هدفا جويا مشبوها فوق المجال البحري في منطقة حيفا، فيما لم يتم تفعيل الإنذارات بحسب السياسة المتبعة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-إسرائيلية-انقطاع-الاتصال-بين-السنوار-وقيادة-حماس-في-الخارج-1085894364.html

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