https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-أحد-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1085894691.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مفارز هجومية تابعة لوحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، اخترقت دفاعات قوات كييف، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع ونيران... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T07:40+0000
2024-02-09T07:40+0000
2024-02-09T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جولة قام بها عند النقاط المتقدمة، تعرّف على أحد تشكيلات مجموعة "الغرب" الروسية، وتفقد الوضع الحالي والخطط المستقبلية من أجل تحقيق تقدم آخر.وأضافت الدفاع الروسية أنه " أبلغ قائد مجموعة "الغرب" الجنرال يفغيني نيكيفوروف، رئيس الدائرة العسكرية، عن الكفاءة العالية لمفارز المجموعة الهجومية ووحدات الاستطلاع أثناء اختراق مواقع العدو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مفارز هجومية تابعة لوحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، اخترقت دفاعات قوات كييف، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع ونيران المدفعية الروسية.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جولة قام بها عند النقاط المتقدمة، تعرّف على أحد تشكيلات مجموعة "الغرب" الروسية، وتفقد الوضع الحالي والخطط المستقبلية من أجل تحقيق تقدم آخر.
وأضافت الدفاع الروسية أنه " أبلغ قائد مجموعة "الغرب" الجنرال يفغيني نيكيفوروف، رئيس الدائرة العسكرية، عن الكفاءة العالية لمفارز المجموعة الهجومية ووحدات الاستطلاع أثناء اختراق مواقع العدو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.