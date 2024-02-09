عربي
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-أحد-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1085894691.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مفارز هجومية تابعة لوحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، اخترقت دفاعات قوات كييف، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع ونيران... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T07:40+0000
2024-02-09T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b201db79bde88d13003da9b93f4be336.jpg
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جولة قام بها عند النقاط المتقدمة، تعرّف على أحد تشكيلات مجموعة "الغرب" الروسية، وتفقد الوضع الحالي والخطط المستقبلية من أجل تحقيق تقدم آخر.وأضافت الدفاع الروسية أنه " أبلغ قائد مجموعة "الغرب" الجنرال يفغيني نيكيفوروف، رئيس الدائرة العسكرية، عن الكفاءة العالية لمفارز المجموعة الهجومية ووحدات الاستطلاع أثناء اختراق مواقع العدو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9b47dfcef202bf63c9c4d319ed0c29a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على أحد محاور العملية العسكرية الخاصة

07:40 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مفارز هجومية تابعة لوحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، اخترقت دفاعات قوات كييف، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع ونيران المدفعية الروسية.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال جولة قام بها عند النقاط المتقدمة، تعرّف على أحد تشكيلات مجموعة "الغرب" الروسية، وتفقد الوضع الحالي والخطط المستقبلية من أجل تحقيق تقدم آخر.
وأضافت الدفاع الروسية أنه " أبلغ قائد مجموعة "الغرب" الجنرال يفغيني نيكيفوروف، رئيس الدائرة العسكرية، عن الكفاءة العالية لمفارز المجموعة الهجومية ووحدات الاستطلاع أثناء اختراق مواقع العدو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية
أمس, 20:53 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:06 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMTИзраильские военные во время наземной операции внутри сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 14:49 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 فبراير, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала