https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تعرض-على-شويغو-لقطات-تدمير-هيمارس-وإم777-فيديو-1085893510.html
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
عُرض على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه في مقر مجموعة القوات المشتركة، لقطات لتدمير راجمات "هيمارس" الأمريكية في منطقة بيلايا كرينيتسا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T05:42+0000
2024-02-09T05:42+0000
2024-02-09T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بالإضافة إلى ذلك، عُرض على شويغو لقطات من المراقبة الموضوعية لتدمير منظومة "إس-300" للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى منظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وشكر سيرغي شويغو قادة المجموعات على قيادتهم الماهرة للقوات، وكذلك الأفراد الذين قاموا بعمليات هجومية ناجحة في معظم الاتجاهات والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة عملياتية للقوات.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
عُرض على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه في مقر مجموعة القوات المشتركة، لقطات لتدمير راجمات "هيمارس" الأمريكية في منطقة بيلايا كرينيتسا.
بالإضافة إلى ذلك، عُرض على شويغو لقطات من المراقبة الموضوعية لتدمير منظومة "إس-300" للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى منظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وشكر سيرغي شويغو قادة المجموعات على قيادتهم الماهرة للقوات، وكذلك الأفراد الذين قاموا بعمليات هجومية ناجحة في معظم الاتجاهات والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة عملياتية للقوات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.