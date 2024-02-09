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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/القوات-الروسية-تعرض-على-شويغو-لقطات-تدمير-هيمارس-وإم777-فيديو-1085893510.html
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو
عُرض على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه في مقر مجموعة القوات المشتركة، لقطات لتدمير راجمات "هيمارس" الأمريكية في منطقة بيلايا كرينيتسا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T05:42+0000
2024-02-09T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بالإضافة إلى ذلك، عُرض على شويغو لقطات من المراقبة الموضوعية لتدمير منظومة "إس-300" للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى منظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وشكر سيرغي شويغو قادة المجموعات على قيادتهم الماهرة للقوات، وكذلك الأفراد الذين قاموا بعمليات هجومية ناجحة في معظم الاتجاهات والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة عملياتية للقوات.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تعرض على شويغو لقطات تدمير "هيمارس" و"إم777"... فيديو

05:42 GMT 09.02.2024
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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عُرض على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه في مقر مجموعة القوات المشتركة، لقطات لتدمير راجمات "هيمارس" الأمريكية في منطقة بيلايا كرينيتسا.
بالإضافة إلى ذلك، عُرض على شويغو لقطات من المراقبة الموضوعية لتدمير منظومة "إس-300" للجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى منظومة مدفعية "إم777" أمريكية الصنع في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وشكر سيرغي شويغو قادة المجموعات على قيادتهم الماهرة للقوات، وكذلك الأفراد الذين قاموا بعمليات هجومية ناجحة في معظم الاتجاهات والاستيلاء على مواقع أكثر فائدة عملياتية للقوات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
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