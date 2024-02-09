https://sputnikarabic.ae/20240209/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-فقدنا-الاتصال-تماما-بمستشفى-الأمل-جنوبي-قطاع-غزة-1085921127.html

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل مع مستشفى "الأمل" في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال غارة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T15:29+0000

2024-02-09T15:29+0000

2024-02-09T15:29+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل بخان يونس جراء غارات العدو المستمرة".وأشارت المنظمة أيضًا أنها تشعر بقلق بالغ على سلامة زملائها في المستشفى، فضلاً عن الجرحى والمرضى هناك.وأشار المكتب إلى أنه من المستحيل تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة دون القضاء على ما تبقى من "حماس".وأضاف مكتب نتنياهو أيضًا أن "العملية الواسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء المدنيين من منطقة القتال، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والهياكل الدفاعية بأن يقدموا إلى مجلس الوزراء خطة مزدوجة لإجلاء السكان والقضاء على الكتائب".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو و"كابينت" الحرب لمعرفة مصير ذويهم في غزة

https://sputnikarabic.ae/20240209/نتنياهو-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-لإخراج-سكان-رفح-1085919853.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي