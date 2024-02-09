عربي
https://sputnikarabic.ae/20240209/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-فقدنا-الاتصال-تماما-بمستشفى-الأمل-جنوبي-قطاع-غزة-1085921127.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة
ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل مع مستشفى "الأمل" في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال غارة. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T15:29+0000
2024-02-09T15:29+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049004848_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_58572fbdfd8c2e27ab81a6534829844f.jpg
وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل بخان يونس جراء غارات العدو المستمرة".وأشارت المنظمة أيضًا أنها تشعر بقلق بالغ على سلامة زملائها في المستشفى، فضلاً عن الجرحى والمرضى هناك.وأشار المكتب إلى أنه من المستحيل تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة دون القضاء على ما تبقى من "حماس".وأضاف مكتب نتنياهو أيضًا أن "العملية الواسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء المدنيين من منطقة القتال، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والهياكل الدفاعية بأن يقدموا إلى مجلس الوزراء خطة مزدوجة لإجلاء السكان والقضاء على الكتائب".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو و"كابينت" الحرب لمعرفة مصير ذويهم في غزة
https://sputnikarabic.ae/20240209/نتنياهو-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-لإخراج-سكان-رفح-1085919853.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049004848_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_5b0615ffc054dc894ba3fe9a26b67e68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال تماما بمستشفى "الأمل" جنوبي قطاع غزة

15:29 GMT 09.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل مع مستشفى "الأمل" في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال غارة.
وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل بخان يونس جراء غارات العدو المستمرة".
وأشارت المنظمة أيضًا أنها تشعر بقلق بالغ على سلامة زملائها في المستشفى، فضلاً عن الجرحى والمرضى هناك.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لإخراج سكان رفح
15:05 GMT
وأشار المكتب إلى أنه من المستحيل تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة دون القضاء على ما تبقى من "حماس".
وأضاف مكتب نتنياهو أيضًا أن "العملية الواسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء المدنيين من منطقة القتال، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والهياكل الدفاعية بأن يقدموا إلى مجلس الوزراء خطة مزدوجة لإجلاء السكان والقضاء على الكتائب".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو و"كابينت" الحرب لمعرفة مصير ذويهم في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصورأمس, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала