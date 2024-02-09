https://sputnikarabic.ae/20240209/باحث-لـسبوتنيك-الرئيس-بوتين-رمى-الكرة-في-الملعب-الأمريكي-ووجه-رسالة-للشعب-الأوروبي-1085916437.html

باحث لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين رمى الكرة في الملعب الأمريكي ووجه رسالة للشعب الأوروبي

باحث لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين رمى الكرة في الملعب الأمريكي ووجه رسالة للشعب الأوروبي

أكد الكاتب والباحث في الشأن الروسي الدكتور عمار قناة، أن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "موجها للناخب العالمي ورسالة للشعبين الأوروبي والأمريكي أكثر منه... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T13:15+0000

2024-02-09T13:15+0000

2024-02-09T13:15+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

حصري

تقارير سبوتنيك

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الدكتور قناة وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح أن بوتين قدّم طروحات كان قد قالها سابقا ولكنها اليوم تأتي كتلخيص واضح للوضع الدولي والوضع الأمريكي المتهافت على افتعال الأزمات ضد روسيا، منوهًا إلى "أن قنوات الاتصال الروسية الأمريكية لم تنقطع تماما، وأن روسيا وأمريكا تربطهما الكثير من المواضيع الحساسة كالمواقع العسكرية ومناطق إطلاق الصواريخ ومناطق النزاعات العسكرية المتواجدة فيها قوات البلدين".وشدد الباحث على أن الرئيس بوتين "وضع النقاط على الحروف في حديثه الأخير وتمكن عبر مقابلة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة مع صحفي أمريكي، تمكن الرئيس بوتين من رمي الكرة في الملعب الأمريكي، رغم محاولات التعطيل التي تعرضت لها هذه المقابلة، وهذا الأمر يترجم الحالة الانتقامية لأمريكا التي تضفي الكثير من العراقيل بوجه أي حل سياسي".بوتين يوضح لماذا لم تحقق روسيا حتى الآن جميع أهداف العملية العسكريةوشدد الباحث على أن أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء وأهمها الوضع الأوكراني والدعم غير المحدود ها، وهذا الأمر ارتد عليها سلبا، بحيث لا تزال النخب السياسية تتعاطى مع شعوبها بمنطلق الكذب، والعمل للمصالح الأمريكية وليس المصالح الوطنية، وبالتالي فإن بروز اليمين المتطرف في أوروبا سيقلب المعادلة، ويجعل من السياسات القديمة درسا له ويبتعد عن المصالح الأمريكية التي تضره.وحول الانتخابات الأمريكية المقبلة، أوضح قناة أنها ستكون مصيرية خاصة وأن المجتمع الأمريكي يعاني من أزمات متتالية، فضلا عن الأزمات السياسية الحاصلة، مبينا أنها لن تكون كمثيلاتها من حيث الصراع الانتخابي، وإنما ضمن أزمات مركبة وأهمها ما يحصل في تكساس من نزعة انفصالية أرخت بظلالها على الواقع الأمريكي، وأوضحت إلى أين يريد الناخب الأمريكي التوجه، معيدا بالذاكرة حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب والتي تعتبر الأولى في التاريخ الأمريكي، وهذا مؤشر بحسب الدكتور قناة هام جدا من ناحية تغيير العقيلة الأمريكية.بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانياونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.وتصدرت المقابلة مع بوتين المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيهم.بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html

https://sputnikarabic.ae/20240209/حوار-بوتين-يحقق-رقما-تاريخيا-للمشاهدات-على-إكس-في-ضربة-للإعلام-الأمريكي-فيديو-1085898073.html

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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك