https://sputnikarabic.ae/20240209/سفير-روسيا-في-تل-أبيب-انتقادات-إسرائيل-للاتصالات-مع-حماس-غير-مقبولة-1085911520.html

سفير روسيا في تل أبيب: انتقادات إسرائيل للاتصالات مع "حماس" غير مقبولة

سفير روسيا في تل أبيب: انتقادات إسرائيل للاتصالات مع "حماس" غير مقبولة

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعتبر انتقادات تل أبيب للاتصالات مع "حماس" غير مقبولة، لافتًا إلى أن موسكو ملتزمة بحل... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T12:14+0000

2024-02-09T12:14+0000

2024-02-09T12:14+0000

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وأوضح فيكتوروف لوكالة "سبوتنيك": "إن محاولة إلقاء اللوم علينا، بسبب اتصالاتنا مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والقوى الأخرى في المنطقة واتهامنا بدعم الإرهاب تقريبا، غير مقبولة، ومثل هذه الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها أن تشكك بعملنا الهادف لحل القضايا الإنسانية التي تلبي مصالح مواطني روسيا وإسرائيل ودول وأخرى".وأكد فيكتوروف أن "هذا العمل لم يتوقف يوما واحدا، وسنواصله، وستبذل الدبلوماسية الروسية كل ما في وسعها لتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن، وأن زملاءنا الإسرائيليين على علم بجميع الجهود التي نبذلها".وأصبحت مشكلة إطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة، أحد المواضيع الرئيسية في المناقشات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة؛ وتشهد البلاد بانتظام مسيرات حاشدة لدعم عائلات الرهائن، مطالبةً الحكومة بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة بأي ثمن.وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، على مراحل؛ ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث أن إسرائيل تعتبر طلب حماس وقف الحرب وسحب القوات من غزة، أمرا غير مقبول.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، أنها بصدد استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة".وجاء في تصريح الوزارة: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".وأضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفيرة الإسرائيلية تتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".قناة: رئيس الموساد السابق يحرض أهالي المحتجزين بغزة على التظاهر ضد حكومة نتنياهوقطر تؤكد تسليم "حماس" مقترح وقف إطلاق النار... روسيا ترفض معاقبة "أونروا"

https://sputnikarabic.ae/20240209/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-يطلبون-الاجتماع-مع-نتنياهو-وكابينت-الحرب-لمعرفة-مصير-ذويهم-في-غزة-1085903567.html

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