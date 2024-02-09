https://sputnikarabic.ae/20240209/سيناتور-أمريكي-يصف-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بـالمثيرة-1085922584.html
سيناتور أمريكي يصف مقابلة بوتين مع كارلسون بـ"المثيرة"
سيناتور أمريكي يصف مقابلة بوتين مع كارلسون بـ"المثيرة"
قال السيناتور الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الجمعة، إنه شاهد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي تاكر كارلسون، ووجدها "مثيرة". 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T16:25+0000
2024-02-09T16:25+0000
2024-02-09T16:25+0000
فلاديمير بوتين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد شاهدتها للتو، إنها مثيرة".وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الغرب سيدرس ويحلل بعناية ودقة مقابلة بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.وأوضح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول رد فعل وسائل الإعلام الغربية: "أولاً، نحن لا نرى أي هستيريا أو ذعر؛ وسيقوم الغرب بدراسة وتحليل هذه المقابلة بعناية فائقة، كما تعلمون، هناك امتناع بشكل مهني عن نشر المقابلة التي أجريت مع كارلسون، لأن هناك انقسامًا في وجهات النظر السياسية، ويعتبر الانقسام المؤسسي (لهذا الحزب أو للحزب الآخر) في وسائل الإعلام خطير للغاية، إذ يتم تقسيمهم بصرامة، وفقا لمعايير دعم هذا الطرف أو ذاك، بالطبع، يوجد هناك مثل هذه الغيرة المهنية، ولكن بمرور الوقت، سيلي ذلك تحليل عميق للغاية لهذه المقابلة، ليس لدينا شك في ذلك".بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكرانيبوتين يكشف تفاصيل عن العمل الذي قام به الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-تفاصيل-حول-عرضه-للانضمام-إلى-الناتو--1085917270.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي يصف مقابلة بوتين مع كارلسون بـ"المثيرة"
قال السيناتور الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الجمعة، إنه شاهد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي تاكر كارلسون، ووجدها "مثيرة".
وكتب السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد شاهدتها للتو، إنها مثيرة".
فانس هو ناقد معروف لسياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا، حيث يقترح حل الصراع من خلال المفاوضات المبكرة، وليس من خلال التأمل والأحلام الوردية بهزيمة روسيا.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول رد فعل وسائل الإعلام الغربية: "أولاً، نحن لا نرى أي هستيريا أو ذعر؛ وسيقوم الغرب بدراسة وتحليل هذه المقابلة بعناية فائقة، كما تعلمون، هناك امتناع بشكل مهني عن نشر المقابلة التي أجريت مع كارلسون، لأن هناك انقسامًا في وجهات النظر السياسية، ويعتبر الانقسام المؤسسي (لهذا الحزب أو للحزب الآخر) في وسائل الإعلام خطير للغاية، إذ يتم تقسيمهم بصرامة، وفقا لمعايير دعم هذا الطرف أو ذاك، بالطبع، يوجد هناك مثل هذه الغيرة المهنية، ولكن بمرور الوقت، سيلي ذلك تحليل عميق للغاية لهذه المقابلة، ليس لدينا شك في ذلك".