https://sputnikarabic.ae/20240209/شويغو-يعقد-اجتماعا-في-مقر-مجموعة-القوات-المشتركة-1085892842.html
شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة
شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T05:22+0000
2024-02-09T05:22+0000
2024-02-09T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081228345_0:0:2594:1460_1920x0_80_0_0_1dba7f7788903c0b3f7e24df2e440dd3.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".وأبلغ قائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي، العقيد يفغيني نيكيفوروف، شويغو عن الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ووسائل الاستطلاع والضرب وإطلاق النيران التي تلقتها القوات، عند اختراق دفاعات العدو.وعرضت القوات كيف يتم تدمير راجمات "هيمارس" في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا وموقع كتيبة "إس-300" في اتجاه خيرسون ومستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في منطقة تشاسوف يار باستخدام وسائل الاستطلاع والضرب، بفعالية.تعرف شويغو أيضا عند نقطة إدارة أحد تشكيلات قوات المجموعة الغربية على الوضع الحالي وخطط الإجراءات التالية.وأشارت الوزارة إلى أن قوات المجموعة الغربية الروسية تواصل تحسين الوضع على طول خط المواجهة. ووجه وزير الدفاع الشكر للقادة على الإدارة الكفؤة للقوات. وفي الوقت نفسه، أصدر تعليماته بإجراء استطلاع أكثر نشاطًا في جميع أنحاء عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية والتصرف بشكل استباقي.بالإضافة إلى ذلك، قام شويغو بفحص عمل مقر مجموعة القوات التي تغطي الحدود الروسية وحدد مهمة تخصيص وسائل استطلاع إضافية لهم.كما أولى الوزير اهتمامًا خاصًا لتزويد القوات المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وأمر بإمداد المجموعات العسكرية بالأسلحة بشكل مستمر ومنتظم.
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يوضح-لماذا-لم-تحقق-روسيا-حتى-الآن-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-1085892697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081228345_0:0:2470:1852_1920x0_80_0_0_683079165cfffb097894a56a58b927ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".
وأبلغ قائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي، العقيد يفغيني نيكيفوروف، شويغو عن الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ووسائل الاستطلاع والضرب وإطلاق النيران التي تلقتها القوات، عند اختراق دفاعات العدو.
وعرضت القوات كيف يتم تدمير راجمات "هيمارس" في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا وموقع كتيبة "إس-300" في اتجاه خيرسون ومستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في منطقة تشاسوف يار باستخدام وسائل الاستطلاع والضرب، بفعالية.
تعرف شويغو أيضا عند نقطة إدارة أحد تشكيلات قوات المجموعة الغربية على الوضع الحالي وخطط الإجراءات التالية.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات المجموعة الغربية الروسية تواصل تحسين الوضع على طول خط المواجهة. ووجه وزير الدفاع الشكر للقادة على الإدارة الكفؤة للقوات. وفي الوقت نفسه، أصدر تعليماته بإجراء استطلاع أكثر نشاطًا في جميع أنحاء عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية والتصرف بشكل استباقي.
بالإضافة إلى ذلك، قام شويغو بفحص عمل مقر مجموعة القوات التي تغطي الحدود الروسية وحدد مهمة تخصيص وسائل استطلاع إضافية لهم.
كما أولى الوزير اهتمامًا خاصًا لتزويد القوات المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وأمر بإمداد المجموعات العسكرية بالأسلحة بشكل مستمر ومنتظم.