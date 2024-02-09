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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/شويغو-يعقد-اجتماعا-في-مقر-مجموعة-القوات-المشتركة-1085892842.html
شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة
شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T05:22+0000
2024-02-09T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".وأبلغ قائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي، العقيد يفغيني نيكيفوروف، شويغو عن الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ووسائل الاستطلاع والضرب وإطلاق النيران التي تلقتها القوات، عند اختراق دفاعات العدو.وعرضت القوات كيف يتم تدمير راجمات "هيمارس" في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا وموقع كتيبة "إس-300" في اتجاه خيرسون ومستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في منطقة تشاسوف يار باستخدام وسائل الاستطلاع والضرب، بفعالية.تعرف شويغو أيضا عند نقطة إدارة أحد تشكيلات قوات المجموعة الغربية على الوضع الحالي وخطط الإجراءات التالية.وأشارت الوزارة إلى أن قوات المجموعة الغربية الروسية تواصل تحسين الوضع على طول خط المواجهة. ووجه وزير الدفاع الشكر للقادة على الإدارة الكفؤة للقوات. وفي الوقت نفسه، أصدر تعليماته بإجراء استطلاع أكثر نشاطًا في جميع أنحاء عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية والتصرف بشكل استباقي.بالإضافة إلى ذلك، قام شويغو بفحص عمل مقر مجموعة القوات التي تغطي الحدود الروسية وحدد مهمة تخصيص وسائل استطلاع إضافية لهم.كما أولى الوزير اهتمامًا خاصًا لتزويد القوات المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وأمر بإمداد المجموعات العسكرية بالأسلحة بشكل مستمر ومنتظم.
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يوضح-لماذا-لم-تحقق-روسيا-حتى-الآن-جميع-أهداف-العملية-العسكرية-1085892697.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو يعقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة

05:22 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عقب نتائج العمل في نقاط مراقبة تجمعات القوات، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات المهام القتالية في محاور العمليات".
وأبلغ قائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي، العقيد يفغيني نيكيفوروف، شويغو عن الكفاءة العالية للتفاعل بين مفارز المجموعة الهجومية ووسائل الاستطلاع والضرب وإطلاق النيران التي تلقتها القوات، عند اختراق دفاعات العدو.
Russian President Vladimir Putin speaks during a meeting with his trusted representatives for the upcoming 2024 Russian presidential election at Gostiny Dvor, in Moscow, Russia. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:33 GMT
وعرضت القوات كيف يتم تدمير راجمات "هيمارس" في منطقة قرية بيلايا كرينيتسا وموقع كتيبة "إس-300" في اتجاه خيرسون ومستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في منطقة تشاسوف يار باستخدام وسائل الاستطلاع والضرب، بفعالية.
تعرف شويغو أيضا عند نقطة إدارة أحد تشكيلات قوات المجموعة الغربية على الوضع الحالي وخطط الإجراءات التالية.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات المجموعة الغربية الروسية تواصل تحسين الوضع على طول خط المواجهة. ووجه وزير الدفاع الشكر للقادة على الإدارة الكفؤة للقوات. وفي الوقت نفسه، أصدر تعليماته بإجراء استطلاع أكثر نشاطًا في جميع أنحاء عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية والتصرف بشكل استباقي.
بالإضافة إلى ذلك، قام شويغو بفحص عمل مقر مجموعة القوات التي تغطي الحدود الروسية وحدد مهمة تخصيص وسائل استطلاع إضافية لهم.
كما أولى الوزير اهتمامًا خاصًا لتزويد القوات المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وأمر بإمداد المجموعات العسكرية بالأسلحة بشكل مستمر ومنتظم.
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