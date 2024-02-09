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https://sputnikarabic.ae/20240209/غواصة-الصواريخ-الباليستية-كنياز-بوجارسكي-مشروع-955أ-1085915746.html
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
تم إطلاق الغواصة النووية الروسية الجديدة من الجيل الرابع "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ" في شمال روسيا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T12:56+0000
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تعرف على الخصائص الرئيسية لغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"، التي تحمل صواريخ "بولافا" النووية في هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".وأقيم حفل رسمي لإطلاق الغواصة "كنياز بوجارسكي" (الأمير كنياز) من المرفأ إلى الماء في مصنع "سيفماش"، في سيفيرودفينسك شمال روسيا، في 3 فبراير/ شباط الجاري، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
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انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика

غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"

12:56 GMT 09.02.2024
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تم إطلاق الغواصة النووية الروسية الجديدة من الجيل الرابع "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ" في شمال روسيا.
تعرف على الخصائص الرئيسية لغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"، التي تحمل صواريخ "بولافا" النووية في هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
غواصات المشروع 955 "بوري" والغواصات 955أ "بوري-أ" الحديثة، تنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية.
مسلحة بـ 20 صاروخًا باليستيًا من طراز "بولافا" ومصممة لحل مهام الردع النووي الاستراتيجي.
غواصة الصواريخ الباليستية كنياز بوجارسكي مشروع 955أ - سبوتنيك عربي
غواصة الصواريخ الباليستية كنياز بوجارسكي مشروع 955أ - سبوتنيك عربي
وأقيم حفل رسمي لإطلاق الغواصة "كنياز بوجارسكي" (الأمير كنياز) من المرفأ إلى الماء في مصنع "سيفماش"، في سيفيرودفينسك شمال روسيا، في 3 فبراير/ شباط الجاري، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
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