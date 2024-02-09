https://sputnikarabic.ae/20240209/محلل-سياسي-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الخطط-الأمريكية-على-أوكرانيا-1085921839.html

محلل سياسي يحذر زيلينسكي من مغبة الخطط الأمريكية على أوكرانيا

محلل سياسي يحذر زيلينسكي من مغبة الخطط الأمريكية على أوكرانيا

أفاد الأستاذ في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، في مقابلة إعلامية، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يريد تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا من أجل إطالة أمد القتال، على... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T16:13+0000

2024-02-09T16:13+0000

2024-02-09T16:13+0000

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وأوضح ميرشايمر: "هذه الأموال تسهم فقط في استمرارية الكارثة. فلنفكر فقط في كلمات بايدن بأنهم في موقف صعب، إنه يتحدث عن هجوم الجيش الروسي، وهذا هو بالضبط الخطاب الصحيح. أي التركيز على توازن القوى، فمن الواضح أن الأوكرانيين محكوم عليهم بالفشل".وأضاف ميرشايمر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب، أن البيت الأبيض يتوقع تحويل الأموال إلى نظام كييف للتدريب العسكري وشراء الأسلحة والاحتياجات العسكرية الأخرى. وفي الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه يرى أنه من المعقول البدء في تسوية سلمية للصراع بدلا من الاستمرار في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد تصويت إجرائي، يوم أمس الخميس، مشروع قانون بشأن المساعدة الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لحماية الحدود، وبالتالي، يتم طرح مشروع القانون للتصويت العام لاعتماده في مجلس الشيوخ. وفي حالة اعتماد الوثيقة في مجلس الشيوخ، بعد نتائج التصويت الرئيسي، سيتم تقديمها إلى مجلس النواب للنظر فيها.وقال مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، في مقابلة مع قناة "فيشكا" على منصة "يوتيوب"، إن "الهجوم الروسي لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تواجه وضعًا صعبًا في ساحة المعركة فحسب، بل تواجه أيضًا توترات سياسية داخلية كبيرة.واعتبر كاراسيف أن كييف استنفدت مواردها، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا سوى مساعدات هزيلة.وأضاف كاراسيف بالقول: "أمامنا شهرين أو ثلاثة أشهر هي أخطر الأشهر بالنسبة لأوكرانيا من حيث الوضع على الجبهة".

https://sputnikarabic.ae/20240209/وكالات-تحدد-سيناريوهين-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1085917153.html

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