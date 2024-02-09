عربي
https://sputnikarabic.ae/20240209/مخاطر-يواجهها-زيلينسكي-بسبب-استقالة-زالوجني-وكالات-تكشف-معلومات-مهمة-1085899375.html
مخاطر يواجهها زيلينسكي بسبب استقالة زالوجني... وكالات تكشف معلومات مهمة
مخاطر يواجهها زيلينسكي بسبب استقالة زالوجني... وكالات تكشف معلومات مهمة
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تمثل مرحلة جديدة يخاطر فيها فلاديمير زيلينسكي بارتكاب خطأ. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T09:08+0000
2024-02-09T09:08+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg
وأشارت التقارير إلى أن الإقالة جاءت جزئيا بسبب شعبية زالوجني في الجيش الأوكراني وبين مواطنيه بشكل عام.وكتبت التقارير: "لكن إقالة الجنرال تجذب الانتباه لسبب آخر أكثر أهمية. إنها تمثل مرحلة جديدة ومهمة في الحرب، حيث يخاطر زيلينسكي بارتكاب خطأ".وأضافت أن أحد المخاطر التي يواجهها زيلينسكي هو الاستياء في القوات المسلحة الأوكرانية بسبب إقالة قائد شعبي. ولفتت التقارير الانتباه إلى أن الجنرال ألكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه ليحل محل زالوجني، يتمتع بسمعة طيبة كشخص "مستعد لخوض المعركة، حتى لو كانت التكلفة كبيرة وحتى إن كانت أشخاص ومعدات. إنه شخصية مثيرة للجدل ويثير ردود فعل قوية بين الضباط العاملين. يشيد البعض باحترافيته، بينما يقول آخرون إنه يرعب الجنود. ومن غير المرجح أن يشكك في أولويات رئيسه. وعندما يتولى هذا المنصب الرفيع، فإنه سيتعين عليه أن يخفف من أسلوب قيادته ويتعلم قول الحقيقة للسلطة".ويلاحظ أيضًا أن إقالة زالوجني قد تؤدي أيضًا إلى عواقب سياسية: على الرغم من أن أولئك الذين يعرفون الجنرال لا يرونه كسياسي بالفطرة، إلا أن بعض الأشخاص من أفراد حكومة الأقلية في أوكرانيا قد ينظرون إليه كوسيلة لتحقيق طموحاتهم.في 8 فبراير/شباط، أعلن زيلينسكي عن تعيين سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من زالوجني. قبل ذلك، كان سيرسكي يقود القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وكتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني في خريف عام 2023.وأشار صحفيون أمريكيون إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياة سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20240203/مستشار-للرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-سيضطر-للاستقالة-إذا-حاول-إقالة-زالوجني-1085711775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مخاطر يواجهها زيلينسكي بسبب استقالة زالوجني... وكالات تكشف معلومات مهمة

09:08 GMT 09.02.2024
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Photo / Ukrainian Presidential press service
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تمثل مرحلة جديدة يخاطر فيها فلاديمير زيلينسكي بارتكاب خطأ.
وأشارت التقارير إلى أن الإقالة جاءت جزئيا بسبب شعبية زالوجني في الجيش الأوكراني وبين مواطنيه بشكل عام.
وكتبت التقارير: "لكن إقالة الجنرال تجذب الانتباه لسبب آخر أكثر أهمية. إنها تمثل مرحلة جديدة ومهمة في الحرب، حيث يخاطر زيلينسكي بارتكاب خطأ".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني
3 فبراير, 16:03 GMT
وأضافت أن أحد المخاطر التي يواجهها زيلينسكي هو الاستياء في القوات المسلحة الأوكرانية بسبب إقالة قائد شعبي. ولفتت التقارير الانتباه إلى أن الجنرال ألكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه ليحل محل زالوجني، يتمتع بسمعة طيبة كشخص "مستعد لخوض المعركة، حتى لو كانت التكلفة كبيرة وحتى إن كانت أشخاص ومعدات. إنه شخصية مثيرة للجدل ويثير ردود فعل قوية بين الضباط العاملين. يشيد البعض باحترافيته، بينما يقول آخرون إنه يرعب الجنود. ومن غير المرجح أن يشكك في أولويات رئيسه. وعندما يتولى هذا المنصب الرفيع، فإنه سيتعين عليه أن يخفف من أسلوب قيادته ويتعلم قول الحقيقة للسلطة".
ويلاحظ أيضًا أن إقالة زالوجني قد تؤدي أيضًا إلى عواقب سياسية: على الرغم من أن أولئك الذين يعرفون الجنرال لا يرونه كسياسي بالفطرة، إلا أن بعض الأشخاص من أفراد حكومة الأقلية في أوكرانيا قد ينظرون إليه كوسيلة لتحقيق طموحاتهم.
في 8 فبراير/شباط، أعلن زيلينسكي عن تعيين سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من زالوجني. قبل ذلك، كان سيرسكي يقود القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وكتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني في خريف عام 2023.
وأشار صحفيون أمريكيون إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياة سياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:06 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала