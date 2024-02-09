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https://sputnikarabic.ae/20240209/مشهد-مرعب-لسير-طفل-على-شرفة-منزله-فيديو-1085919464.html
مشهد مرعب لسير طفل على شرفة منزله... فيديو
مشهد مرعب لسير طفل على شرفة منزله... فيديو
رصدت كاميرا فيديو لامرأة لحظة مشي طفل صغير في عامه الثاني من العمر على حافة شرفة إحدى الشقق السكنية، في مدينة وونسوكيت في ولاية رود آيلاند الأمريكية. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T14:36+0000
2024-02-09T14:36+0000
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وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد المارة بمحاولة الوصول إلى الطفل لمنعه من السقوط، حيث قام بتسلق الشرفة مباشرة ودون تردد بهدف إنقاذ الطفل.وتحدث الجيران في الحي عن بطولة الشاب المنقذ، والذي يجب وصفه بـ"البطل" على حد تعبيرهم.مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديوأشهر مشجع لكرة القدم في العالم يفارق الحياة... صور وفيديو
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مشهد مرعب لسير طفل على شرفة منزله... فيديو

14:36 GMT 09.02.2024
© Photo / unsplash/Fas Khanطفل على حافة شرفة منزل
طفل على حافة شرفة منزل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Photo / unsplash/Fas Khan
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رصدت كاميرا فيديو لامرأة لحظة مشي طفل صغير في عامه الثاني من العمر على حافة شرفة إحدى الشقق السكنية، في مدينة وونسوكيت في ولاية رود آيلاند الأمريكية.
وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد المارة بمحاولة الوصول إلى الطفل لمنعه من السقوط، حيث قام بتسلق الشرفة مباشرة ودون تردد بهدف إنقاذ الطفل.
وتحدث الجيران في الحي عن بطولة الشاب المنقذ، والذي يجب وصفه بـ"البطل" على حد تعبيرهم.
مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديو
أشهر مشجع لكرة القدم في العالم يفارق الحياة... صور وفيديو
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