https://sputnikarabic.ae/20240209/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-نقل-منذ-بداية-الحرب-350-جثة-من-غزة-للتحقق-من-وجود-محتجزين-بينها--1085893917.html

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش نقل منذ بداية الحرب 350 جثة من غزة للتحقق من وجود محتجزين بينها

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش نقل منذ بداية الحرب 350 جثة من غزة للتحقق من وجود محتجزين بينها

نقلت إسرائيل ما يزيد عن 350 جثة من غزة منذ بداية الحرب على القطاع للتحقق ما إذا كان من بينهم محتجزين. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T06:51+0000

2024-02-09T06:51+0000

2024-02-09T06:52+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقلت إسرائيل نحو 350 جثة من القطاع للتحقق مما إذا كانوا محتجزين إسرائيليين.وفي الثلاثين من الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بدفن مئات الجثامين العائدة لمواطنين فلسطينيين في مقبرة جماعية في مدينة رفح، وذلك بعدما "قامت إسرائيل بسرقتها من مناطق متفرقة من قطاع غزة".ونقل مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عملية الدفن شملت "100 جثة بعضها كان متحللا ومجهول الهوية قام الجيش الإسرائيلي بسرقتها من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامه مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم".ولفتت مصادر طبية للوكالة أن المعاينة الطبية "أظهرت علامات سحب بعض الأعضاء من الجثامين المسروقة من قبل الجيش الإسرائيلي".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي نبش آلاف المقابر في التفاح شرق غزة وسرق منها 150 جثمانا، وقال المكتب في بيان: "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال لقرابة 1,100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة".وأضاف: "حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر".وأشار البيان إلى أنه "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، ما يثير الشكوك مجددا نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240106/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجيش-الإسرائيلي-نبش-1100-قبر-في-غزة-وسرق-150-جثمانا-1084745252.html

https://sputnikarabic.ae/20240209/بايدن-رد-إسرائيل-على-هجوم-حماس-قد-تجاوز-الحد-1085892006.html

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