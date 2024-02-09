https://sputnikarabic.ae/20240209/وزير-الخارجية-الإيراني-إصلاح-هيكل-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-أمر-حتمي-1085918913.html
وزير الخارجية الإيراني: إصلاح هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمر حتمي
وزير الخارجية الإيراني: إصلاح هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمر حتمي
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز على التفاعل البناء مع الدول كافة، مع إعطاء الأولوية للتطلع إلى تعاون أوثق مع... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف في رسالة مصورة له، بمناسبة العيد الوطني لإيران، أن "طهرن تصافح بحرارة الأطراف كافة، وخاصة الدول الصديقة والشقيقة في العالم"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "تركيز بعض الأطراف على استمرار الأحادية هو أصل العديد من الأزمات في العالم والشكوك، وعدم إيجاد حلول سياسية ودولية، وبالطبع اتساع نطاق الحرب وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من العالم".وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "الاهتمام بالتعددية وإصلاح هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة هو أمر لا بد منه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240207/غوتيريش-مجلس-الأمن-الدولي-يشهد-أسوأ-انقسام-في-تاريخه-1085850220.html
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إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
وزير الخارجية الإيراني: إصلاح هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمر حتمي
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن بلاده تركز على التفاعل البناء مع الدول كافة، مع إعطاء الأولوية للتطلع إلى تعاون أوثق مع الدول الآسيوية والمجاورة.
وأضاف في رسالة مصورة له، بمناسبة العيد الوطني لإيران، أن "طهرن تصافح بحرارة الأطراف كافة، وخاصة الدول الصديقة والشقيقة في العالم"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن "تركيز بعض الأطراف على استمرار الأحادية هو أصل العديد من الأزمات في العالم والشكوك، وعدم إيجاد حلول سياسية ودولية، وبالطبع اتساع نطاق الحرب وانعدام الأمن في مناطق مختلفة من العالم".
كما شدد أن "تطورات اليوم، وخاصة الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الإسرائيلي في قطاع غزة، تظهر بوضوح أن الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، غير فعالة في أداء واجباتها".
وتابع وزير الخارجية الإيراني أن "الاهتمام بالتعددية وإصلاح هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة هو أمر لا بد منه".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.