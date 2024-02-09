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https://sputnikarabic.ae/20240209/وكالات-تحدد-سيناريوهين-لنهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1085917153.html
وكالات تحدد سيناريوهين لنهاية الصراع في أوكرانيا
وكالات تحدد سيناريوهين لنهاية الصراع في أوكرانيا
كتب ستيفن بريان، موظف بارز في مركز السياسة الأمنية في معهد يوركتاون، أن سناريوهين لنهاية الصراع في أوكرانيا ينتظران الرئيس الأمريكي، جو بايدن". 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T13:45+0000
2024-02-09T13:45+0000
العالم
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وجاء في مقالته في صحيفة "آسيا تايمز": "قد يضطر بايدن إلى مواجهة إما انهيار أوكرانيا، حيث ستهزم، أو استبدال السلطة في كييف بسلطة صديقة لموسكو".ويشير المقال إلى أنه يجب على واشنطن واللاعبين الآخرين في الناتو التفكير في إيجاد مخرج، لأن إرسال الأسلحة إلى الأوكرانيين قد لا ينجح، خاصة إذا لم يكن هناك من يطلق النار.في هذا الوقت، تواجه النخب في أوكرانيا مشاكل أخرى: عدم وجود مليارات الدولارات من دول الناتو يعني أنه لن يتم دفع الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والجيش.وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.وفي الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه إذا غاب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.أستراليا ترفض تسليم مروحياتها التي خرجت عن الخدمة لنظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20240209/سيناتور-أمريكي-الدعم-المالي-لأوكرانيا-لا-معنى-له-1085897729.html
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العالم

وكالات تحدد سيناريوهين لنهاية الصراع في أوكرانيا

13:45 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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كتب ستيفن بريان، موظف بارز في مركز السياسة الأمنية في معهد يوركتاون، أن سناريوهين لنهاية الصراع في أوكرانيا ينتظران الرئيس الأمريكي، جو بايدن".
وجاء في مقالته في صحيفة "آسيا تايمز": "قد يضطر بايدن إلى مواجهة إما انهيار أوكرانيا، حيث ستهزم، أو استبدال السلطة في كييف بسلطة صديقة لموسكو".
ويشير المقال إلى أنه يجب على واشنطن واللاعبين الآخرين في الناتو التفكير في إيجاد مخرج، لأن إرسال الأسلحة إلى الأوكرانيين قد لا ينجح، خاصة إذا لم يكن هناك من يطلق النار.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور أمريكي: الدعم المالي لأوكرانيا لا معنى له
08:26 GMT
في هذا الوقت، تواجه النخب في أوكرانيا مشاكل أخرى: عدم وجود مليارات الدولارات من دول الناتو يعني أنه لن يتم دفع الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية والجيش.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
وفي الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه إذا غاب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.
أستراليا ترفض تسليم مروحياتها التي خرجت عن الخدمة لنظام كييف
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