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https://sputnikarabic.ae/20240210/إعلام-زيارة-شولتس-إلى-واشنطن-فشلت-بسبب-مضمونها-الفارغ-1085940671.html
إعلام: زيارة شولتس إلى واشنطن فشلت بسبب مضمونها الفارغ
إعلام: زيارة شولتس إلى واشنطن فشلت بسبب مضمونها الفارغ
أفادت صحيفة ألمانية بأن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الولايات المتحدة جاءت في أسوأ لحظة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T12:49+0000
2024-02-10T12:49+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في منشورها أن المستشار يشعر بالقلق إزاء الوضع في أوكرانيا ومن خلال زيارته لواشنطن، أراد أن يُظهر لموسكو صورة الغرب القوي، لكن الرئيس الأمريكي بايدن رفض دور الشريك المؤثر".وأضافت الصحيفة أن الزيارة تمت في اللحظة نفسها التي يبدو فيها صاحب البيت الأبيض أضعف وأكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى خلال فترة ولايته في منصبه.وفي وقت سابق، علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها الأخير خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.واتهم شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب، مشيرًا إلى التصريحات المتعلقة بتاريخ الصراع الروسي الأوكراني.وقال شولتس ردا على تصريحات بوتين: "عندما رأينا هذه المقابلة السخيفة التي أجراها بوتين أخيرًا، أدركنا أنه يروي دائمًا الكثير من الأكاذيب حول تاريخ الصراع الأوكراني".ولفت شولتس أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورهما في "الحفاظ على السلام العالمي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل كل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240210/شولتس-يعلق-على-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون-1085933914.html
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العالم

إعلام: زيارة شولتس إلى واشنطن فشلت بسبب مضمونها الفارغ

12:49 GMT 10.02.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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أفادت صحيفة ألمانية بأن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الولايات المتحدة جاءت في أسوأ لحظة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في منشورها أن المستشار يشعر بالقلق إزاء الوضع في أوكرانيا ومن خلال زيارته لواشنطن، أراد أن يُظهر لموسكو صورة الغرب القوي، لكن الرئيس الأمريكي بايدن رفض دور الشريك المؤثر".
وأضافت الصحيفة أن الزيارة تمت في اللحظة نفسها التي يبدو فيها صاحب البيت الأبيض أضعف وأكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى خلال فترة ولايته في منصبه.
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون
09:13 GMT
وفي وقت سابق، علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها الأخير خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.
واتهم شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب، مشيرًا إلى التصريحات المتعلقة بتاريخ الصراع الروسي الأوكراني.
وقال شولتس ردا على تصريحات بوتين: "عندما رأينا هذه المقابلة السخيفة التي أجراها بوتين أخيرًا، أدركنا أنه يروي دائمًا الكثير من الأكاذيب حول تاريخ الصراع الأوكراني".
ولفت شولتس أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورهما في "الحفاظ على السلام العالمي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل كل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا.
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