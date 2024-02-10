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الأمين العام لـ"حزب الله" يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في بيروت
الأمين العام لـ"حزب الله" يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في بيروت
استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T08:14+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، مشيرة إلى أنه "تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240209/قائد-المنطقة-الشمالية-في-الجيش-الإسرائيلي-وضع-الحدود-الأمني-يتغير-ونواصل-ضرب-حزب-الله-1085921415.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمين العام لـ"حزب الله" يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في بيروت

08:14 GMT 10.02.2024
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / -
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، مشيرة إلى أنه "تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
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أمس, 15:33 GMT
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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