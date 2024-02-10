https://sputnikarabic.ae/20240210/الإمارات-تحذر-من-إقدام-إسرائيل-على-شن-عملية-عسكرية-في-رفح-1085954804.html

الإمارات تحذر من إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح

الإمارات تحذر من إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات تعرب عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T21:58+0000

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جاء ذلك في بيان للوزارة على موقع "إكس"، اليوم السبت، حذرت فيه مما وصفته بـ"التبعات الخطيرة لتلك الخطوة"، مشيرة إلى أن رفح منطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين وأي تحرك عسكري بها سيكون له انعكاسات إنسانية خطيرة.ولفتت إلى أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدة إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".كما جدّدت الإمارات تأكيدها على موقفها الثابت الذي يدعوا إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 28 ألف قتيلا ونحو 68 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240210/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-اقتحام-إسرائيل-لمدينة-رفح-إبادة-جماعية-بحق-مليون-و700-ألف-فلسطيني-1085954328.html

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