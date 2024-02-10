https://sputnikarabic.ae/20240210/البرلمان-العراقي-يطالب-الحكومة-بإخراج-القوات-الأجنبية-من-البلاد-1085949975.html

البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد

البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية وخاصة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقياداته. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T18:17+0000

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وقال المندلاوي، اليوم السبت، إنه يجب على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان، الصادر في عام 2020، الذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفت رئيس البرلمان إلى أن القدرات الأمنية العراقية أصبحت متطورة، كما أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة تستوجب بقاء القوات الأجنبية في العراق.وتابع: "تم إحالة الطلب الموقع من أكثر من 100 نائب عراقي إلى اللجنتين (القانونية والأمن والدفاع) يتضمن مقترحًا لإخراج القوات الأجنبية من العراق"، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة التي تحمي سيادة العراق وأمنه واستقراره.ولفت إلى أن البرلمان يؤكد دعمه للحكومة في مساعيها لأن يصبح العراق أحد عوامل الاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي.وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، مؤخرًا، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية.وقبل يومين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب".

https://sputnikarabic.ae/20240208/رئيس-الوزراء-العراقي-الإصرار-على-إنهاء-مهمة-التحالف-يأتي-بعد-اكتساب-قواتنا-قدرات-في-مكافحة-الإرهاب-1085867482.html

https://sputnikarabic.ae/20240208/إيران-القصف-الأمريكي-الجديد-في-العراق-دليل-انتهاك-السيادة-الوطنية-ومخالف-للقوانين-الدولية-1085880427.html

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