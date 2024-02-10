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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html
الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية-عاجل
الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية-عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T12:11+0000
2024-02-10T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأن جميع أهداف الضربات قد تحققت.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 36 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240210/مسيرات-روسية-تدمر-المعاقل-الأوكرانيةفيديو-1085935842.html
https://sputnikarabic.ae/20240210/وزارة-الدفاع-الروسية-استسلام-36-عسكريا-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1085939714.html
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روسيا

الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية-عاجل

12:11 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 10.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وتابع البيان: " نتيجة الضربة تأثرت القدرات الإنتاجية للمؤسسات العاملة في إنتاج وإصلاح الطائرات، والمسيرات، والقوارب المسيرة، وأنظمة الصواريخ التكتيكية".

وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأن جميع أهداف الضربات قد تحققت.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:22 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 36 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 725 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 مركبة، و 10مدافع.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 36 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع
12:27 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 1500 جندي، و11 مركبة قتالية مدرعة، و31 مركبة، و3 مدافع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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