https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html

الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية-عاجل

الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية-عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T12:11+0000

2024-02-10T12:11+0000

2024-02-10T12:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأن جميع أهداف الضربات قد تحققت.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 36 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، حسنت وحدات قوات مجموعة "المركز" موقعها على طول خط المواجة، وصدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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