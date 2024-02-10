https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-السوداني-يعلن-إحباط-هجوم-للدعم-السريع-على-الفاشر-وتكبيده-خسائر-كبيرة-1085933382.html
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على "الفاشر" وتكبيده خسائر كبيرة
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على "الفاشر" وتكبيده خسائر كبيرة
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "إحباط هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان". 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T09:11+0000
2024-02-10T09:11+0000
2024-02-10T09:11+0000
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وأكد الجيش السوداني، في بيان له، أن "قواته كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة"، مشيرا إلى "اصطفاف كل حركات سلام جوبا مع القوات المسلحة لدحر مليشيا آل دقلو الإرهابية".وتتواصل، منذ 11 أشهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20240207/بعد-مزاعم-الانقلاب-في-أم-درمان-الجيش-السوداني-نقف-خلف-القيادة-1085828590.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على "الفاشر" وتكبيده خسائر كبيرة
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "إحباط هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان".
وأكد الجيش السوداني، في بيان له
، أن "قواته كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة"، مشيرا إلى "اصطفاف كل حركات سلام جوبا مع القوات المسلحة لدحر مليشيا آل دقلو الإرهابية".
وتتواصل، منذ 11 أشهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.