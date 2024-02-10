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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-على-سفن-نقل-مدنية-روسية-1085941701.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T13:33+0000
2024-02-10T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديووفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيّرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية

13:33 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".
وأوضح البيان أنه تم صد هذا الهجوم، بمشاركة سفن دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة.
وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه 31 ضربة استراتيجية على منشآت أوكرانية
12:11 GMT
وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".
مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديو
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيّرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
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