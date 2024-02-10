https://sputnikarabic.ae/20240210/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-على-سفن-نقل-مدنية-روسية-1085941701.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T13:33+0000
2024-02-10T13:33+0000
2024-02-10T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديووفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيّرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20240210/الجيش-الروسي-يوجه-31-ضربة-استراتيجية-على-منشآت-أوكرانية-عاجل-1085939545.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".
وأوضح البيان أنه تم صد هذا الهجوم، بمشاركة سفن دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة.
وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".
وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 31 ضربة بالصواريخ والطائرات دون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 4 إلى 10 فبراير (شباط) 2024، نفذت القوات الروسية 31 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها مسيّرات، ضد أهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".