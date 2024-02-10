https://sputnikarabic.ae/20240210/السفير-الروسي-لدى-بيونغ-يانغ-لا-نستبعد-إجراء-كوريا-الشمالية-تجربة-نووية-بسبب-الاستفزازات-الأمريكية--1085932058.html
السفير الروسي لدى بيونغ يانغ: لا نستبعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بسبب الاستفزازات الأمريكية
السفير الروسي لدى بيونغ يانغ: لا نستبعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بسبب الاستفزازات الأمريكية
صرّح السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، أنه في حال استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في استفزاز كوريا الشمالية، فقد تقوم الأخيرة بإجراء تجربة... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:59+0000
2024-02-10T07:59+0000
2024-02-10T07:59+0000
العالم
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وقال السفير ماتسيغورا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا استمرت الاستفزازات الأمريكية وإذا أصبحت خطيرة بشكل متزايد، لا أستبعد أن تضطر قيادة كوريا الشمالية من أجل تعزيز القدرة الدفاعية إلى اتخاذ قرار بإجراء تجربة نووية".وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا السيناريو غير مرغوب فيه، مشددا على أنه "في حال حدوث ذلك، فإن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق الأمريكيين وحلفائهم".وفي العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية بالفعل أنظمة "هايل" و"هايل-2" التي تعتبر لدى بيونغ يانغ أسلحة سرية، وهي عبارة عن مركبة تحت الماء تعمل بالطاقة النووية.وقد تم تطوير هذه الأسلحة منذ عام 2012، وعلى مدى العامين الماضيين، تم إجراء أكثر من 50 اختبارا، 29 منها كانت تحت القيادة الشخصية لزعيم البلاد كيم جونغ أون.
https://sputnikarabic.ae/20240204/كوريا-الشمالية-تعتبر-اليابان-الدولة-الأكثر-تهديدا-في-المنطقة-بسبب-خططها-لشراء-صواريخ-أمريكية-1085721196.html
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العالم
السفير الروسي لدى بيونغ يانغ: لا نستبعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية بسبب الاستفزازات الأمريكية
صرّح السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، أنه في حال استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في استفزاز كوريا الشمالية، فقد تقوم الأخيرة بإجراء تجربة نووية وسيقع اللوم بذلك بالكامل على واشنطن.
وقال السفير ماتسيغورا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا استمرت الاستفزازات الأمريكية وإذا أصبحت خطيرة بشكل متزايد، لا أستبعد أن تضطر قيادة كوريا الشمالية من أجل تعزيز القدرة الدفاعية إلى اتخاذ قرار بإجراء تجربة نووية".
وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا السيناريو غير مرغوب فيه، مشددا على أنه "في حال حدوث ذلك، فإن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق الأمريكيين وحلفائهم".
وفي العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية بالفعل أنظمة "هايل" و"هايل-2" التي تعتبر لدى بيونغ يانغ أسلحة سرية، وهي عبارة عن مركبة تحت الماء تعمل بالطاقة النووية.
وقد تم تطوير هذه الأسلحة منذ عام 2012، وعلى مدى العامين الماضيين، تم إجراء أكثر من 50 اختبارا، 29 منها كانت تحت القيادة الشخصية لزعيم البلاد كيم جونغ أون.