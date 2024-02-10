https://sputnikarabic.ae/20240210/الناتو-يدعو-إلى-الاستعداد-لمواجهة-طويلة-الأمد-مع-روسيا-1085934591.html

"الناتو" يدعو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا

"الناتو" يدعو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، أعضاء الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T10:05+0000

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العالم

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وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية قال فيها: "الناتو لا يسعى للحرب مع روسيا، لكن يجب أن نسلح أنفسنا لمواجهة محتملة قد تستمر لعقود".وأكد ستولتنبرغ أن أفضل طريقة للدفاع في الوقت الحالي هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الهياكل العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وفي أكتوبر/ نشرين الأول من العام الماضي، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أيضًا إلى الاستعداد لصراع محتمل في أوروبا. وردا على ذلك، قال نائب مجلس الدوما عن جمهورية القرم الروسية، ميخائيل شيريميت، إن السلطات الألمانية، بسياساتها العدوانية، تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب. ووفقا له، فإن علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاح السلام والازدهار في المنطقة.وأكدت موسكو، مرارًا، أنها لا تشكل تهديدًا لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرًا على مصالحها. وفي الوقت ذاته، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صدامًا عسكريًا مباشرًا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك فهي مستعدة لذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤول-في-الناتو-يحض-على-الاستعداد-لحرب-شاملة-مع-روسيا--1085162904.html

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