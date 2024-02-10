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اليمن.. "أنصار الله": 13 غارة أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة
اليمن.. "أنصار الله": 13 غارة أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، رصدها سلسلة غارات لمقاتلات أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على جنوب البحر الأحمر، خلال 24 ساعة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T00:27+0000
2024-02-10T00:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة منذ فجر أمس (الجمعة)".ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240209/أمريكا-تحدد-موعد-تصنيف-أنصار-الله-كجماعة-إرهابية-حال-استمرار-هجماتها-على-السفن-1085926057.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي

اليمن.. "أنصار الله": 13 غارة أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة

00:27 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، رصدها سلسلة غارات لمقاتلات أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على جنوب البحر الأحمر، خلال 24 ساعة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة منذ فجر أمس (الجمعة)".
ولم تشر "أنصار الله" إلى الأهداف التي طالتها الغارات الجوية، أو الأضرار التي خلفتها.
ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
أمريكا تحدد موعد تصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية حال استمرار هجماتها على السفن
أمس, 19:03 GMT
وكانت الجماعة اليمنية قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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