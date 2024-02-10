https://sputnikarabic.ae/20240210/برلماني-أوكراني-جيشنا-لديه-أسلحة-تكفي-لمدة-شهرين-من-القتال-1085942140.html
برلماني أوكراني: جيشنا لديه أسلحة تكفي لمدة شهرين من القتال
برلماني أوكراني: جيشنا لديه أسلحة تكفي لمدة شهرين من القتال
قال رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، بأن الجيش الأوكراني لديه احتياطيات من الأسلحة، والتي دون... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T14:03+0000
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ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على قناة "تلغرام"، قوله: "نحن (الجيش الأوكراني ) لدينا موارد كافية لمدة شهرين".وأعرب عن أمله في أن تصوت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين المقبلين لصالح تخصيص مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس، أنه وفقًا للغرب، دون مساعدة واشنطن لكييف، هناك احتمال كبير لانهيار تدريجي للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة هذا العام، ولن تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من الصمود إلا حتى الشهر المقبل دون إمدادات جديدة.واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240205/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أمام-كييف-فرصة-للتوصل-إلى-هدنة-1085761970.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
برلماني أوكراني: جيشنا لديه أسلحة تكفي لمدة شهرين من القتال
قال رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، بأن الجيش الأوكراني لديه احتياطيات من الأسلحة، والتي دون الإمدادات الغربية، ستكون كافية لمدة شهرين آخرين من الأعمال العدائية.
ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على قناة "تلغرام"، قوله: "نحن (الجيش الأوكراني ) لدينا موارد كافية لمدة شهرين".
وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتخصيص برنامج بقيمة 50 مليار يورو لكييف لمدة أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، أضاف أنه زار الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، ووفقا له، "لا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بـ (مرور المهاجرين) على الحدود داخل الولايات".
وأعرب عن أمله في أن تصوت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين المقبلين لصالح تخصيص مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وفقًا للبرلماني، سيتعين على السلطات الأوكرانية، بسبب الوضع الصعب إلى حد ما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، البحث عن فرص لتعبئة جديدة من مصادرها الداخلية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس، أنه وفقًا للغرب، دون مساعدة واشنطن لكييف، هناك احتمال كبير لانهيار تدريجي للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة هذا العام، ولن تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من الصمود إلا حتى الشهر المقبل دون إمدادات جديدة.
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. تمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.