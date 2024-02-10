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https://sputnikarabic.ae/20240210/بوتين-يهنئ-الدبلوماسيين-في-عيدهم-ويحدد-أبرز-مهام-روسيا-على-الصعيد-الدولي-1085933000.html
بوتين يهنئ الدبلوماسيين في عيدهم ويحدد أبرز مهام روسيا على الصعيد الدولي
بوتين يهنئ الدبلوماسيين في عيدهم ويحدد أبرز مهام روسيا على الصعيد الدولي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى المساهمة في توحيد الأغلبية... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T08:33+0000
2024-02-10T08:33+0000
روسيا
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ونشر موقع الكرملين الإلكتروني برقية تهنئة من الرئيس بعيد الدبلوماسيين، الموافق اليوم السبت 10 شباط/ فبراير، جاء فيها: "الأصدقاء الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيد مهنتكم".وأضاف بوتين أن "الدبلوماسية الوطنية موجهة نحو المساهمة بكل طريقة ممكنة في تعزيز الأغلبية العالمية: دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، من أجل بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي المعترف بها".وتابع بوتين أن الدبلوماسية الروسية موجهة أيضًا نحو المساهمة في خلق الظروف الخارجية المواتية للتنمية الديناميكية للبلاد، وتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وتعزيز أجندة إيجابية في العلاقات الدولية.وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تواجه مهام صعبة للغاية ومسؤولة، لافتا إلى أن الأولوية بالنسبة لروسيا تبقى تطوير التعاون مع رابطة الدول المستقلة، وزيادة التكامل من خلال المجموعة الاقتصادية الأوراسية، وتعزيز العلاقات في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ عالي الجودة للمهام والمسؤوليات المرتبطة برئاسة روسيا في رابطة الدول المستقلة وفي مجموعة "بريكس" الموسعة يتطلب اهتماما خاصا.ووفقا لبوتين، فإن العمل على توحيد العالم الروسي من خلال دعم المواطنين في الخارج ونشر اللغة الروسية، فضلا عن مواجهة محاولات تزوير التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، أصبح مطلوبا بشكل خاص الآن.وأعرب بوتين عن قناعته من أن موظفي المكتب المركزي والدبلوماسيين الروس سيواصلون العمل بتفان وإبداع ومبادرة كاملة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/البيت-الروسي-في-بيروت-يحيي-يوم-الدوبلوماسي-الروسي-1073352914.html
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روسيا

بوتين يهنئ الدبلوماسيين في عيدهم ويحدد أبرز مهام روسيا على الصعيد الدولي

08:33 GMT 10.02.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى المساهمة في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
ونشر موقع الكرملين الإلكتروني برقية تهنئة من الرئيس بعيد الدبلوماسيين، الموافق اليوم السبت 10 شباط/ فبراير، جاء فيها: "الأصدقاء الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيد مهنتكم".
وأضاف بوتين أن "الدبلوماسية الوطنية موجهة نحو المساهمة بكل طريقة ممكنة في تعزيز الأغلبية العالمية: دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، من أجل بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي المعترف بها".
البيت الروسي في بيروت أحيا يوم الدوبلوماسي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
البيت الروسي في بيروت يحيي "يوم الدبلوماسي الروسي"
10 فبراير 2023, 12:53 GMT
وتابع بوتين أن الدبلوماسية الروسية موجهة أيضًا نحو المساهمة في خلق الظروف الخارجية المواتية للتنمية الديناميكية للبلاد، وتعزيز التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وتعزيز أجندة إيجابية في العلاقات الدولية.
وأشار بوتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية تواجه مهام صعبة للغاية ومسؤولة، لافتا إلى أن الأولوية بالنسبة لروسيا تبقى تطوير التعاون مع رابطة الدول المستقلة، وزيادة التكامل من خلال المجموعة الاقتصادية الأوراسية، وتعزيز العلاقات في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ عالي الجودة للمهام والمسؤوليات المرتبطة برئاسة روسيا في رابطة الدول المستقلة وفي مجموعة "بريكس" الموسعة يتطلب اهتماما خاصا.
ووفقا لبوتين، فإن العمل على توحيد العالم الروسي من خلال دعم المواطنين في الخارج ونشر اللغة الروسية، فضلا عن مواجهة محاولات تزوير التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، أصبح مطلوبا بشكل خاص الآن.
وأعرب بوتين عن قناعته من أن موظفي المكتب المركزي والدبلوماسيين الروس سيواصلون العمل بتفان وإبداع ومبادرة كاملة.
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