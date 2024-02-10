https://sputnikarabic.ae/20240210/جنرال-أوكراني-الهجوم-الروسي-يسبب-حالة-من-الرعب-للقوات-الأوكرانية-1085931103.html

جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية

جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية

أفاد الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T07:11+0000

2024-02-10T07:11+0000

2024-02-10T07:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوتوسوف، وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني، في مدونته على "يوتيوب": "الجبهة تتصدع... في بعض المناطق نرى أن قواتنا (الأوكرانية) مضطرة بالفعل إلى التراجع".ووفقا للمستشار السابق، فإن كييف لم تكتفِ بترك القوات المسلحة الأوكرانية دون تعزيزات قواتها بسبب فشل التعبئة فحسب، بل فشلت أيضًا في إدارة تنظيم الإنتاج العسكري في البلاد.في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار ضباط القوات المسلحة. وقد تحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمكنت من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسك وكراسي ليمان ودونيتسك وقامت بتحرير بلدات فيسيلويي وكراخمالنويي وتاباييفكا.ووفقًا للوزير، فقد اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل إلى الزج بآخر احتياطياتها للدفاع عن نفسها. ووفقًا لشويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في شهر يناير، 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html

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