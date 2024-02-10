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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/جنرال-أوكراني-الهجوم-الروسي-يسبب-حالة-من-الرعب-للقوات-الأوكرانية-1085931103.html
جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية
جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية
أفاد الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:11+0000
2024-02-10T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوتوسوف، وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني، في مدونته على "يوتيوب": "الجبهة تتصدع... في بعض المناطق نرى أن قواتنا (الأوكرانية) مضطرة بالفعل إلى التراجع".ووفقا للمستشار السابق، فإن كييف لم تكتفِ بترك القوات المسلحة الأوكرانية دون تعزيزات قواتها بسبب فشل التعبئة فحسب، بل فشلت أيضًا في إدارة تنظيم الإنتاج العسكري في البلاد.في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار ضباط القوات المسلحة. وقد تحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمكنت من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسك وكراسي ليمان ودونيتسك وقامت بتحرير بلدات فيسيلويي وكراخمالنويي وتاباييفكا.ووفقًا للوزير، فقد اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل إلى الزج بآخر احتياطياتها للدفاع عن نفسها. ووفقًا لشويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في شهر يناير، 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240209/صحيفة-أوكرانية-تتحدث-بذعر-عن-انفجارات-في-أوديسا-وعدة-مناطق-1085927612.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية

07:11 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي.
وقال بوتوسوف، وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني، في مدونته على "يوتيوب": "الجبهة تتصدع... في بعض المناطق نرى أن قواتنا (الأوكرانية) مضطرة بالفعل إلى التراجع".

وأشار إلى أن روسيا لديها "أفضلية كبيرة" في المعدات والقوة البشرية على طول خط التماس بأكمله وأنها قد شنت هجومًا "في جميع الاتجاهات"، مما سبب حالة من الرعب في صفوف القوات الأوكرانية.

ووفقا للمستشار السابق، فإن كييف لم تكتفِ بترك القوات المسلحة الأوكرانية دون تعزيزات قواتها بسبب فشل التعبئة فحسب، بل فشلت أيضًا في إدارة تنظيم الإنتاج العسكري في البلاد.

وقال بوتوسوف للأوكرانيين: "أيها الأصدقاء، أريد أن أخبركم أن... المشاكل في الجبهة كبيرة جدًا".

في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار ضباط القوات المسلحة. وقد تحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمكنت من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسك وكراسي ليمان ودونيتسك وقامت بتحرير بلدات فيسيلويي وكراخمالنويي وتاباييفكا.
ووفقًا للوزير، فقد اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل إلى الزج بآخر احتياطياتها للدفاع عن نفسها. ووفقًا لشويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في شهر يناير، 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أوكرانية تتحدث بذعر عن انفجارات في أوديسا وعدة مناطق
أمس, 20:36 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

جنرال أوكراني سابق يفضح اتباع قوات كييف تكتيكات فاشلة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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