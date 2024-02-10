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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/جنرال-إيطالي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترى-أن-أوامر-زيلينسكي-والجيش-مختلفة-1085944452.html
جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفة
جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفة
أفاد الجنرال المتقاعد والنائب السابق لقائد الوحدة الإيطالية في البوسنة، بياجيو دي غراتسيا، بأنه في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بدؤوا يلاحظون اختلافات في... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T15:15+0000
2024-02-10T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال دي غراتسيا، في مقابلة مع "Il Fatto Quotidiano": "في الجيش (القوات الأوكرانية) بدؤوا يلاحظون أن بعض أوامر الرئيس تختلف عن أوامر الجيش".ووفقا له، بدأت الخلافات بين القيادة العسكرية والسياسية بعد معركة أرتيوموفسك، حيث انتصرت القوات الروسية واحتفظت بمواقعها على طول خط المواجهة بأكمله.وأضاف دي غراتسيا أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض في أوكرانيا أن زيلينسكي ليس بالتأكيد الشخص الذي سيحقق السلام في البلاد.وكتبت بعض وكالات الإعلام المحلية والأجنبية، في الخريف الماضي، عن صراع محتمل بين رئيس نظام كييف والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية (فاليري زالوجني). وهكذا، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
https://sputnikarabic.ae/20240210/ضابط-أمريكي-زالوجني-سعيد-لأنه-لن-يكون-مسؤولا-عن-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1085941534.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفة

15:15 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد الجنرال المتقاعد والنائب السابق لقائد الوحدة الإيطالية في البوسنة، بياجيو دي غراتسيا، بأنه في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بدؤوا يلاحظون اختلافات في قرارات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية.
وقال دي غراتسيا، في مقابلة مع "Il Fatto Quotidiano": "في الجيش (القوات الأوكرانية) بدؤوا يلاحظون أن بعض أوامر الرئيس تختلف عن أوامر الجيش".
ووفقا له، بدأت الخلافات بين القيادة العسكرية والسياسية بعد معركة أرتيوموفسك، حيث انتصرت القوات الروسية واحتفظت بمواقعها على طول خط المواجهة بأكمله.
وأضاف دي غراتسيا أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض في أوكرانيا أن زيلينسكي ليس بالتأكيد الشخص الذي سيحقق السلام في البلاد.
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية
13:22 GMT
وكتبت بعض وكالات الإعلام المحلية والأجنبية، في الخريف الماضي، عن صراع محتمل بين رئيس نظام كييف والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية (فاليري زالوجني). وهكذا، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زالوجني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
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