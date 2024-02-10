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https://sputnikarabic.ae/20240210/دبلوماسي-روسي-أوروبا-تنتظر-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-بقلق-شديد--1085930457.html
دبلوماسي روسي: أوروبا تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بقلق شديد
دبلوماسي روسي: أوروبا تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بقلق شديد
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن بروكسل تنتظر بفارغ الصبر الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكثير سيعتمد على ذلك... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T05:29+0000
2024-02-10T05:29+0000
العالم
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وجاءت تصريحات لوغفينوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "نتائج الانتخابات في البرلمان الأوروبي من المرجح أن تفرح المسؤولين الأوروبيين إلى حد ما، ولكن ليس أكثر من ذلك"، مضيفا أنه "لا يمكن مقارنة الانتظار الأوروبي والقلق الكبير الذي يراود بعض الأوروبيين بشأن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيعتمد الكثير على نتائجها في القارة الأوروبية".وفي تعليقه على الانتخابات الأوروبية المقبلة وتغيير رؤساء المؤسسات الأوروبية، اقترح لوغفينوف "مواجهة الحقيقة" بالقول "ليس للمواطنين العاديين أي تأثير على عملية التعيين الفعلي لرؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والوضع فريد من نوعه إلى حد كبير، ولكن من الواضح أن النخبة السياسية الحالية سعيدة للغاية به".ومن المقرر أن تجرى في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران 2024، انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي، يليها الموافقة على التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي انتخاب رئيس جديد للمجلس الأوروبي.ويتم انتخاب رئيس المجلس الأوروبي لمدة عامين ونصف مع إمكانية تمديد صلاحياته لنفس الفترة. كما يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل مباشر لمدة خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240208/الاتحاد-الأوروبي-يواجه-مشاكل-كبيرة-في-فرض-العقوبات-ضد-روسيا-1085871720.html
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العالم

دبلوماسي روسي: أوروبا تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بقلق شديد

05:29 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Christian Lutz
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كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن بروكسل تنتظر بفارغ الصبر الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكثير سيعتمد على ذلك في السياسة الأوروبية المستقبلية.
وجاءت تصريحات لوغفينوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "نتائج الانتخابات في البرلمان الأوروبي من المرجح أن تفرح المسؤولين الأوروبيين إلى حد ما، ولكن ليس أكثر من ذلك"، مضيفا أنه "لا يمكن مقارنة الانتظار الأوروبي والقلق الكبير الذي يراود بعض الأوروبيين بشأن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيعتمد الكثير على نتائجها في القارة الأوروبية".
وفي تعليقه على الانتخابات الأوروبية المقبلة وتغيير رؤساء المؤسسات الأوروبية، اقترح لوغفينوف "مواجهة الحقيقة" بالقول "ليس للمواطنين العاديين أي تأثير على عملية التعيين الفعلي لرؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والوضع فريد من نوعه إلى حد كبير، ولكن من الواضح أن النخبة السياسية الحالية سعيدة للغاية به".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل كبيرة في فرض العقوبات ضد روسيا
8 فبراير, 12:38 GMT
ومن المقرر أن تجرى في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران 2024، انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي، يليها الموافقة على التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي انتخاب رئيس جديد للمجلس الأوروبي.
ويتم انتخاب رئيس المجلس الأوروبي لمدة عامين ونصف مع إمكانية تمديد صلاحياته لنفس الفترة. كما يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل مباشر لمدة خمس سنوات.
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