https://sputnikarabic.ae/20240210/دولة-أوروبية-تتعرض-لـهجوم-شديد-بسبب-دعوتها-لإجراء-محادثات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1085930774.html

دولة أوروبية تتعرض لـ"هجوم شديد" بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا

دولة أوروبية تتعرض لـ"هجوم شديد" بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تتعرض لهجوم شديد من دول حلف الناتو بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T06:22+0000

2024-02-10T06:22+0000

2024-02-10T06:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ندرك أننا نتعرض لهجوم شديد على موقفنا هذا في حلف الناتو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يمنع بودابست من قول "ما تفكر فيه".وأوضح سيارتو أن "الطريق الوحيد لتحقيق الحل هو وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام هذا هو موقفنا"، مضيفا: "أرى أن معظم البلدان تريد أن ينتهي هذا الصراع".وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

https://sputnikarabic.ae/20240207/أوكرانيا-تشتكي-من-العقوبات-الضعيفة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1085826796.html

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