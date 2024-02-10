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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/دولة-أوروبية-تتعرض-لـهجوم-شديد-بسبب-دعوتها-لإجراء-محادثات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1085930774.html
دولة أوروبية تتعرض لـ"هجوم شديد" بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا
دولة أوروبية تتعرض لـ"هجوم شديد" بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تتعرض لهجوم شديد من دول حلف الناتو بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T06:22+0000
2024-02-10T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ندرك أننا نتعرض لهجوم شديد على موقفنا هذا في حلف الناتو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يمنع بودابست من قول "ما تفكر فيه".وأوضح سيارتو أن "الطريق الوحيد لتحقيق الحل هو وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام هذا هو موقفنا"، مضيفا: "أرى أن معظم البلدان تريد أن ينتهي هذا الصراع".وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.
https://sputnikarabic.ae/20240207/أوكرانيا-تشتكي-من-العقوبات-الضعيفة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1085826796.html
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العالم
العالم

دولة أوروبية تتعرض لـ"هجوم شديد" بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا

06:22 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تتعرض لهجوم شديد من دول حلف الناتو بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن هنغاريا كانت متأكدة دائما من أن الطريقة الوحيدة للحل هي إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ندرك أننا نتعرض لهجوم شديد على موقفنا هذا في حلف الناتو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يمنع بودابست من قول "ما تفكر فيه".
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7 فبراير, 04:27 GMT
وأوضح سيارتو أن "الطريق الوحيد لتحقيق الحل هو وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام هذا هو موقفنا"، مضيفا: "أرى أن معظم البلدان تريد أن ينتهي هذا الصراع".
وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.
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