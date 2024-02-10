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https://sputnikarabic.ae/20240210/شولتس-يعلق-على-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون-1085933914.html
شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون
شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون
علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها الأخير خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T09:13+0000
2024-02-10T09:13+0000
العالم
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واتهم شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب، مشيرًا إلى التصريحات المتعلقة بتاريخ الصراع الروسي الأوكراني. وقال شولتس ردا على تصريحات بوتين: "عندما رأينا هذه المقابلة السخيفة التي أجراها بوتين أخيرًا، أدركنا أنه يروي دائمًا الكثير من الأكاذيب حول تاريخ الصراع الأوكراني". ولفت شولتس أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورهما في "الحفاظ على السلام العالمي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل كل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا. وفي وقت سابق، تحدث البروفيسور الأمريكي ألكسندر ستروكانوف، على "إذاعة سبوتنيك"، عن أهمية رحلة بوتين إلى التاريخ بالنسبة للجماهير الغربية.وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240209/سيناتور-أمريكي-يصف-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بـالمثيرة-1085922584.html
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شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

09:13 GMT 10.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها الأخير خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.
واتهم شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب، مشيرًا إلى التصريحات المتعلقة بتاريخ الصراع الروسي الأوكراني.
وقال شولتس ردا على تصريحات بوتين: "عندما رأينا هذه المقابلة السخيفة التي أجراها بوتين أخيرًا، أدركنا أنه يروي دائمًا الكثير من الأكاذيب حول تاريخ الصراع الأوكراني".
ولفت شولتس أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورهما في "الحفاظ على السلام العالمي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل كل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
سيناتور أمريكي يصف مقابلة بوتين مع كارلسون بـ"المثيرة"
أمس, 16:25 GMT
وفي وقت سابق، تحدث البروفيسور الأمريكي ألكسندر ستروكانوف، على "إذاعة سبوتنيك"، عن أهمية رحلة بوتين إلى التاريخ بالنسبة للجماهير الغربية.
وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
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