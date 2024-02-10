https://sputnikarabic.ae/20240210/شولتس-يعلق-على-مقابلة-بوتين-الأخيرة-مع-كارلسون-1085933914.html

شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

شولتس يعلق على مقابلة بوتين الأخيرة مع كارلسون

علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها الأخير خلال المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T09:13+0000

2024-02-10T09:13+0000

2024-02-10T09:13+0000

العالم

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واتهم شولتس، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب، مشيرًا إلى التصريحات المتعلقة بتاريخ الصراع الروسي الأوكراني. وقال شولتس ردا على تصريحات بوتين: "عندما رأينا هذه المقابلة السخيفة التي أجراها بوتين أخيرًا، أدركنا أنه يروي دائمًا الكثير من الأكاذيب حول تاريخ الصراع الأوكراني". ولفت شولتس أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تلعبان دورهما في "الحفاظ على السلام العالمي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى بذل كل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا. وفي وقت سابق، تحدث البروفيسور الأمريكي ألكسندر ستروكانوف، على "إذاعة سبوتنيك"، عن أهمية رحلة بوتين إلى التاريخ بالنسبة للجماهير الغربية.وقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20240209/سيناتور-أمريكي-يصف-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بـالمثيرة-1085922584.html

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