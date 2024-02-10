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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/شويغو-يتفقد-إنتاج-الطائرات-المسيرة-في-جمهورية-أودمورتيا-فيديو-1085931588.html
شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بجولة تفقدية لفحص تنفيذ طلبات الوزارة فيما يتعلق بإنتاج طائرات الاستطلاع والطائرات... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:22+0000
2024-02-10T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الوزير شويغو قام بتفقد تشغيل خطوط إنتاج عينات الطائرات المسيرة المقدمة في إطار الطلبات التي تقدمت بها القوات المسلحة الروسية".ولفت شويغو إلى أن افتتاح ورش جديدة منذ عام 2022 جعل من الممكن زيادة حجم إنتاج الطائرات المسيرة بنسبة 60%، وفي المستقبل سيتم زيادة إنتاجها عدة مرات.وأضاف شويغو: "كما سيتم مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "فيخر-1" الموجهة التي تطلق من الجو، وقذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف-2"، وصواريخ "ستريلا" الموجهة المضادة للطائرات".كما عرض المسؤولون في قسم الإنتاج على الوزير شويغو، نماذج من القطع والمعدات الجديدة التي ستسهم بزيادة قدرات الطائرات المسيرة.كما أطلع الخبراء شويغو على تفاصيل الذخائر الجديدة المنتجة حديثا، التي صنعت وفقا للتصميم الديناميكي الهوائي "الجناح الطائر".
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روسيا

شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو

07:22 GMT 10.02.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بجولة تفقدية لفحص تنفيذ طلبات الوزارة فيما يتعلق بإنتاج طائرات الاستطلاع والطائرات الهجومية المسيّرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في جمهورية أودمورتيا الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الوزير شويغو قام بتفقد تشغيل خطوط إنتاج عينات الطائرات المسيرة المقدمة في إطار الطلبات التي تقدمت بها القوات المسلحة الروسية".
ولفت شويغو إلى أن افتتاح ورش جديدة منذ عام 2022 جعل من الممكن زيادة حجم إنتاج الطائرات المسيرة بنسبة 60%، وفي المستقبل سيتم زيادة إنتاجها عدة مرات.
وأضاف شويغو: "كما سيتم مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "فيخر-1" الموجهة التي تطلق من الجو، وقذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف-2"، وصواريخ "ستريلا" الموجهة المضادة للطائرات".
كما عرض المسؤولون في قسم الإنتاج على الوزير شويغو، نماذج من القطع والمعدات الجديدة التي ستسهم بزيادة قدرات الطائرات المسيرة.
كما أطلع الخبراء شويغو على تفاصيل الذخائر الجديدة المنتجة حديثا، التي صنعت وفقا للتصميم الديناميكي الهوائي "الجناح الطائر".
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