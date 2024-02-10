https://sputnikarabic.ae/20240210/شويغو-يتفقد-إنتاج-الطائرات-المسيرة-في-جمهورية-أودمورتيا-فيديو-1085931588.html
شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بجولة تفقدية لفحص تنفيذ طلبات الوزارة فيما يتعلق بإنتاج طائرات الاستطلاع والطائرات... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:22+0000
2024-02-10T07:22+0000
2024-02-10T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الوزير شويغو قام بتفقد تشغيل خطوط إنتاج عينات الطائرات المسيرة المقدمة في إطار الطلبات التي تقدمت بها القوات المسلحة الروسية".ولفت شويغو إلى أن افتتاح ورش جديدة منذ عام 2022 جعل من الممكن زيادة حجم إنتاج الطائرات المسيرة بنسبة 60%، وفي المستقبل سيتم زيادة إنتاجها عدة مرات.وأضاف شويغو: "كما سيتم مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "فيخر-1" الموجهة التي تطلق من الجو، وقذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف-2"، وصواريخ "ستريلا" الموجهة المضادة للطائرات".كما عرض المسؤولون في قسم الإنتاج على الوزير شويغو، نماذج من القطع والمعدات الجديدة التي ستسهم بزيادة قدرات الطائرات المسيرة.كما أطلع الخبراء شويغو على تفاصيل الذخائر الجديدة المنتجة حديثا، التي صنعت وفقا للتصميم الديناميكي الهوائي "الجناح الطائر".
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روسيا
شويغو يتفقد إنتاج الطائرات المسيرة في جمهورية أودمورتيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بجولة تفقدية لفحص تنفيذ طلبات الوزارة فيما يتعلق بإنتاج طائرات الاستطلاع والطائرات الهجومية المسيّرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في جمهورية أودمورتيا الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "الوزير شويغو قام بتفقد تشغيل خطوط إنتاج عينات الطائرات المسيرة المقدمة في إطار الطلبات التي تقدمت بها القوات المسلحة الروسية".
ولفت شويغو إلى أن افتتاح ورش جديدة منذ عام 2022 جعل من الممكن زيادة حجم إنتاج الطائرات المسيرة بنسبة 60%، وفي المستقبل سيتم زيادة إنتاجها عدة مرات.
وأضاف شويغو: "كما سيتم مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "فيخر-1" الموجهة التي تطلق من الجو، وقذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف-2"، وصواريخ "ستريلا" الموجهة المضادة للطائرات".
كما عرض المسؤولون في قسم الإنتاج على الوزير شويغو، نماذج من القطع والمعدات الجديدة التي ستسهم بزيادة قدرات الطائرات المسيرة.
كما أطلع الخبراء شويغو على تفاصيل الذخائر الجديدة المنتجة حديثا، التي صنعت وفقا للتصميم الديناميكي الهوائي "الجناح الطائر".