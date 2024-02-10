عربي
https://sputnikarabic.ae/20240210/صحيفة-تتوقع-مصيرا-مخيفا-لألمانيا-في-المستقبل-القريب-1085935684.html
صحيفة تتوقع مصيرا مخيفا لألمانيا في المستقبل القريب
صحيفة تتوقع مصيرا مخيفا لألمانيا في المستقبل القريب
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير أعدته أخيرا عن مؤشرات ودلائل متزايدة تشير إلى أن ألمانيا ستفقد في المستقبل القريب مكانتها كدولة صناعية عظمى في العالم. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T11:17+0000
2024-02-10T11:18+0000
اقتصاد
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c2c1415118aff4894ba123cf8d63b00b.jpg
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقريرها أن "الولايات المتحدة أخذت تبتعد عن أوروبا وتسعى إلى التنافس مع حلفائها عبر الأطلسي"، مضيفةً أن الصين أصبحت منافسا أكثر جدية من ألمانيا والدول الأخرى، حيث شكلت عملية وقف استيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص، ضربة قاضية للعديد من المنتجين في ألمانيا.ولفت التقرير الى أنه " إلى جانب العوامل الخارجية، تشهد ألمانيا العديد من المشاكل الداخلية، بما في ذلك نقص الاستثمار في مختلف القطاعات وشيخوخة القوى العاملة، مما يزيد الوضع في الصناعة في هذه الدولة سوءا"، موضحةً أن "أقدم المصانع والشركات في ألمانيا أخذت تغلق أبوابها".وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن الخزينة في ألمانيا لا تتلقى الأموال الكافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_96aa397d227ba07f1e80b72049db37dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

صحيفة تتوقع مصيرا مخيفا لألمانيا في المستقبل القريب

11:17 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 10.02.2024)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية في تقرير أعدته أخيرا عن مؤشرات ودلائل متزايدة تشير إلى أن ألمانيا ستفقد في المستقبل القريب مكانتها كدولة صناعية عظمى في العالم.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقريرها أن "الولايات المتحدة أخذت تبتعد عن أوروبا وتسعى إلى التنافس مع حلفائها عبر الأطلسي"، مضيفةً أن الصين أصبحت منافسا أكثر جدية من ألمانيا والدول الأخرى، حيث شكلت عملية وقف استيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص، ضربة قاضية للعديد من المنتجين في ألمانيا.
ولفت التقرير الى أنه " إلى جانب العوامل الخارجية، تشهد ألمانيا العديد من المشاكل الداخلية، بما في ذلك نقص الاستثمار في مختلف القطاعات وشيخوخة القوى العاملة، مما يزيد الوضع في الصناعة في هذه الدولة سوءا"، موضحةً أن "أقدم المصانع والشركات في ألمانيا أخذت تغلق أبوابها".
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن الخزينة في ألمانيا لا تتلقى الأموال الكافية بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية07:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يكلف الجيش بإعداد خطة لإجلاء سكان رفح .. فيديو وصور8 فبراير, 22:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала