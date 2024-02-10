https://sputnikarabic.ae/20240210/ضابط-أمريكي-زالوجني-سعيد-لأنه-لن-يكون-مسؤولا-عن-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1085941534.html
ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، مسرور بإقالته... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T13:22+0000
2024-02-10T13:22+0000
2024-02-10T13:22+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085752804_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9c37f938fbd2b22dfc51fa989d08c271.jpg
وقال ويلكرسون، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أعتقد أن زالوجني ذكي للغاية في تصرفاته، ولا يبدو أنه منزعج من طرده لأنه الآن ليس له علاقة بالفشل في أوكرانيا".وأضاف ويلكرسون أن زيلينسكي كان يائسًا، والدليل على ذلك المرسوم الذي أصدره بتعيين ألكسندر سيرسكي قائدًا عامًا للقوات المسلحة.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240205/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أمام-كييف-فرصة-للتوصل-إلى-هدنة-1085761970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085752804_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8c713b6b1e5118f56b96c3d408b3c777.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، مسرور بإقالته من منصبه، لأنه لن يضطر إلى تحمل مسؤولية هزيمة القوات الأوكرانية.
وقال ويلكرسون، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أعتقد أن زالوجني ذكي للغاية في تصرفاته، ولا يبدو أنه منزعج من طرده لأنه الآن ليس له علاقة بالفشل في أوكرانيا".
ووفقا له، فإن الوضع الآن جيد بالنسبة للقائد العام السابق للقوات المسلحة الروسية، حيث سيحظى بتصنيف سياسي عالٍ إذا لزم الأمر.
وأضاف ويلكرسون أن زيلينسكي كان يائسًا، والدليل على ذلك المرسوم الذي أصدره بتعيين ألكسندر سيرسكي قائدًا عامًا للقوات المسلحة.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.