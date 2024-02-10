https://sputnikarabic.ae/20240210/ضابط-أمريكي-زالوجني-سعيد-لأنه-لن-يكون-مسؤولا-عن-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1085941534.html

ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية

ضابط أمريكي: زالوجني سعيد لأنه لن يكون مسؤولا عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية

أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، مسرور بإقالته... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T13:22+0000

2024-02-10T13:22+0000

2024-02-10T13:22+0000

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وقال ويلكرسون، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "أعتقد أن زالوجني ذكي للغاية في تصرفاته، ولا يبدو أنه منزعج من طرده لأنه الآن ليس له علاقة بالفشل في أوكرانيا".وأضاف ويلكرسون أن زيلينسكي كان يائسًا، والدليل على ذلك المرسوم الذي أصدره بتعيين ألكسندر سيرسكي قائدًا عامًا للقوات المسلحة.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.

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