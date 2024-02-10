https://sputnikarabic.ae/20240210/ضحايا-ومصابون-في-غارات-إسرائيلية-على-عدة-مناطق-بقطاع-غزة-1085929796.html
ضحايا ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة.. فيديو
ضحايا ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل عدد من الضحايا والإصابات غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T03:24+0000
2024-02-10T03:24+0000
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وبحسب "وفا"، قتل في مدينة رفح جنوب القطاع، 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما قتل ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.ولليوم الـ127، تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مما أوقع أكثر من 27840 قتيلا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240210/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حزب-الله-يقصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1085929475.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ضحايا ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة.. فيديو
03:24 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 03:31 GMT 10.02.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل عدد من الضحايا والإصابات غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
وبحسب "وفا"، قتل في مدينة رفح جنوب القطاع، 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما قتل ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.
واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع
.
ولليوم الـ127، تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مما أوقع أكثر من 27840 قتيلا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".