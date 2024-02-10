https://sputnikarabic.ae/20240210/قاذفات-استراتيجية-روسية-بدعم-من-سو-30-تنفذ-رحلة-مجدولة-قرب-ألاسكا-فيديو-1085933149.html
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن حاملتي الصواريخ الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T08:39+0000
2024-02-10T08:39+0000
2024-02-10T08:39+0000
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102641/56/1026415692_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_b74e2fa1346b922cdd8a60b908fa1d2d.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "توبوليف 95 إم إس" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا".وأضافت: "كانت مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات. تم توفير مرافقة للقاذفات من قبل أطقم طائرات "سو-30 إس إم".وتابعت: "يحلق طيارو الطيران بعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ".وأشارت الدفاع إلى أنه "يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102641/56/1026415692_0:0:844:633_1920x0_80_0_0_09dd3551b16c4aad01c99670fbf238b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن حاملتي الصواريخ الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، وذلك برفقة طائرة مقاتلة من طراز "سو-30".
وقالت الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "توبوليف 95 إم إس" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا".
وأضافت: "كانت مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات. تم توفير مرافقة للقاذفات من قبل أطقم طائرات "سو-30 إس إم".
وتابعت: "يحلق طيارو الطيران بعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ".
وأشارت الدفاع إلى أنه "يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".