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https://sputnikarabic.ae/20240210/قاذفات-استراتيجية-روسية-بدعم-من-سو-30-تنفذ-رحلة-مجدولة-قرب-ألاسكا-فيديو-1085933149.html
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن حاملتي الصواريخ الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T08:39+0000
2024-02-10T08:39+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "توبوليف 95 إم إس" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا".وأضافت: "كانت مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات. تم توفير مرافقة للقاذفات من قبل أطقم طائرات "سو-30 إس إم".وتابعت: "يحلق طيارو الطيران بعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ".وأشارت الدفاع إلى أنه "يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تنفذ رحلة مجدولة قرب ألاسكا... فيديو

08:39 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع "داعش" و"النصرة" في سوريا
قاذفات استراتيجية روسية توجه ضربات ضد مواقع داعش والنصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن حاملتي الصواريخ الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" الروسية نفذتا رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، وذلك برفقة طائرة مقاتلة من طراز "سو-30".
وقالت الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من طراز "توبوليف 95 إم إس" تابعتان للقوات الجوفضائية الروسية برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا".
وأضافت: "كانت مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات. تم توفير مرافقة للقاذفات من قبل أطقم طائرات "سو-30 إس إم".
وتابعت: "يحلق طيارو الطيران بعيد المدى بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق وكذلك المحيط الهادئ".
وأشارت الدفاع إلى أنه "يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
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