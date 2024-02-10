https://sputnikarabic.ae/20240210/قطر-تفوز-ببطولة-كأس-آسيا-2023-1085948999.html
قطر تفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
قطر تفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
توّج المنتخب القطري بطلاً لكأس آسيا 2023، بعدما تغلّب على نظيره الأردني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، على ملعب لوسيل في قطر. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T17:22+0000
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وتقدم منتخب "العنابي" بالنتيجة أولاً عن طريق اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة الـ22، من ضربة جزاء، ثمّ عادل اللاعب الأردني، يزن النعيمات، لمنتخب "النشامى" في الدقيقة الـ67، ليضيف عفيف الهدفين الثاني والثالث لـ"العنابي"، عند الدقيقتين الـ73 والـ90 من ضربتي جزاء.وبهذه الأهداف يكون اللاعب القطري أكرم عفيف أصبح هداف النسخة الحالية لكأس آسيا بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة.وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019، وفي المقابل فشل المنتخب الأردني في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20240208/لحظة-احتفال-أمير-قطر-بفوز-منتخب-بلاده-وبلوغه-نهائي-كأس-آسيا-فيديو-1085865495.html
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رياضة
قطر تفوز ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
17:22 GMT 10.02.2024 (تم التحديث: 17:37 GMT 10.02.2024)
توّج المنتخب القطري بطلاً لكأس آسيا 2023، بعدما تغلّب على نظيره الأردني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، على ملعب لوسيل في قطر.
وتقدم منتخب "العنابي" بالنتيجة أولاً عن طريق اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة الـ22، من ضربة جزاء، ثمّ عادل اللاعب الأردني، يزن النعيمات، لمنتخب "النشامى" في الدقيقة الـ67، ليضيف عفيف الهدفين الثاني والثالث لـ"العنابي"، عند الدقيقتين الـ73 والـ90 من ضربتي جزاء.
وبهذا يكون فاز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بنتيجة 3-1.
وبهذه الأهداف يكون اللاعب القطري أكرم عفيف أصبح هداف النسخة الحالية لكأس آسيا بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة.
وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019، وفي المقابل فشل المنتخب الأردني في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.