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https://sputnikarabic.ae/20240210/مسؤول-إسرائيل-قد-تنسحب-من-محادثات-الرهائن-إذا-أصرت-حماس-على-مطالبها-الوهمية-1085930940.html
مسؤول: إسرائيل قد تنسحب من محادثات الرهائن إذا أصرت حماس على مطالبها "الوهمية"
مسؤول: إسرائيل قد تنسحب من محادثات الرهائن إذا أصرت حماس على مطالبها "الوهمية"
قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تسعى للضغط على حركة "حماس" لسحب الشروط "الوهمية" التي وضعتها لصفقة إطلاق سراح المحتجزين المحتملة، ولا تنوي تقديم شروط جديدة. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T07:02+0000
2024-02-10T07:02+0000
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وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس، أن "الهدف الرئيسي الآن هو خلق ضغط من الأمريكيين ودول أخرى على قطر، ومن هناك على حماس، بالإضافة إلى الضغط العسكري، لجعلهم يتراجعون عن مطالبهم الوهمية".واقترحت "حماس" هذا الأسبوع خطة لإيقاف الحرب ترتكز حول هدنة لمدة 45 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح المحتجزين على 3 مراحل وتؤدي إلى نهاية للحرب، وتشدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع بقاء الحركة الحاكمة على حالها في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ثلثهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الشروط، يوم الأربعاء، قائلا إن الاستسلام لمطالب الحركة سيستدعي كارثة، مؤكدا أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. لكنه لم يستبعد إجراء المزيد من المفاوضات غير المباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20240207/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-لن-توافق-على-مطالب-حماس-أبدا--1085849150.html
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العالم, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مسؤول: إسرائيل قد تنسحب من محادثات الرهائن إذا أصرت حماس على مطالبها "الوهمية"

07:02 GMT 10.02.2024
© MAHMUD HAMSعناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© MAHMUD HAMS
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قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تسعى للضغط على حركة "حماس" لسحب الشروط "الوهمية" التي وضعتها لصفقة إطلاق سراح المحتجزين المحتملة، ولا تنوي تقديم شروط جديدة.
وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس، أن "الهدف الرئيسي الآن هو خلق ضغط من الأمريكيين ودول أخرى على قطر، ومن هناك على حماس، بالإضافة إلى الضغط العسكري، لجعلهم يتراجعون عن مطالبهم الوهمية".
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وأضاف أن إسرائيل "ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق، لكن مبدأنا بأننا لن نوقف القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب لا يزال ساري المفعول… في الوقت الحالي، كل ما تبقى للقيام به هو ممارسة الضغط".

واقترحت "حماس" هذا الأسبوع خطة لإيقاف الحرب ترتكز حول هدنة لمدة 45 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح المحتجزين على 3 مراحل وتؤدي إلى نهاية للحرب، وتشدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع بقاء الحركة الحاكمة على حالها في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ثلثهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
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ماذا يتضمن رد "حماس" على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة؟
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ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الشروط، يوم الأربعاء، قائلا إن الاستسلام لمطالب الحركة سيستدعي كارثة، مؤكدا أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. لكنه لم يستبعد إجراء المزيد من المفاوضات غير المباشرة.
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