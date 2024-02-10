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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240210/مسيرات-روسية-تدمر-المعاقل-الأوكرانيةفيديو-1085935842.html
مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديو
مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربات دقيقة نفذتها طائرات دون طيار على معاقل القوات الأوكرانية في منطقة بيريستوفوي في خاركوف. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T11:22+0000
2024-02-10T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "القوات الروسية تدمر نقاط إطلاق النار والمعاقل والقوى العاملة للعدو في منطقة بيريستوفوي".وأشارت إلى أن "مشغلي الطائرات دون طيار ينفذون ضربات دقيقة على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في مخابئهم".وأفادت الدفاع الروسية بأنه خلال الاستطلاع الجوي، تم تحديد مناطق تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتلقى مشغلو الطائرات الإحداثيات وقاموا بتنفيذ الضربات وتحييد عناصر للقوات المسلحة الأوكرانية.القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكرانيودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف."قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديو

11:22 GMT 10.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربات دقيقة نفذتها طائرات دون طيار على معاقل القوات الأوكرانية في منطقة بيريستوفوي في خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "القوات الروسية تدمر نقاط إطلاق النار والمعاقل والقوى العاملة للعدو في منطقة بيريستوفوي".
وأشارت إلى أن "مشغلي الطائرات دون طيار ينفذون ضربات دقيقة على مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في مخابئهم".
وأفادت الدفاع الروسية بأنه خلال الاستطلاع الجوي، تم تحديد مناطق تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتلقى مشغلو الطائرات الإحداثيات وقاموا بتنفيذ الضربات وتحييد عناصر للقوات المسلحة الأوكرانية.
القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
"قذيفة خارقة" روسية تدمر ناقلة جند مدرعة بريطانية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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