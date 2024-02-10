https://sputnikarabic.ae/20240210/مقتل-وجرح-عدد-من-الأشخاص-إثر-هجوم-مسيرة-إسرائيلية-على-بلدة-جدرا-اللبنانية--1085946515.html

مقتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم مسيرة إسرائيلية على بلدة جدرا اللبنانية

مقتل وجرح عدد من الأشخاص في هجوم مسيرة إسرائيلية على بلدة جدرا اللبنانية

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، سيارة ودراجة نارية في بلدة جدرا في إقليم الخروب شمال صيدا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. 10.02.2024, سبوتنيك عربي

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وشنت المسيرة الهجوم بصاروخين أصابا سيارة ودراجة نارية صودف مرورها من المكان، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما سوري الجنسية وجرح اثنين آخرين.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هدف محاولة الاغتيال في لبنان هو القيادي في حماس باسل صالح المسؤول عن تجنيد وتشغيل الناشطين في الضفة الغربية".وأشارت المعطيات إلى أن المسؤول في حماس نجا من عملية الاغتيال بأعجوبة.وقال شاهد عيان يدعى محمد جنون لـ"سبوتنيك"، إن "المنطقة كانت هادئة جدا ولا يوجد فيها أي حدث أمني، وفجأة سمعنا انفجار أول وثاني، وتبين أن الصاروخ الأول سقط بالقرب من الدراجة النارية التي كانت تمر من المكان وأصاب الصاروخ الثاني أيضا سيارة، مما أسفر عن سقوط 4 أشخاص بين قتيل وجريح".وتابع: "شاهدت 3 أشخاص على الأرض ودماء وشظايا متناثرة في المكان، والعالم كانت تهرع إلى المكان وسادت الفوضى والخوف كان من استهداف للتجمع، ومن بعدها وصلت القوى الأمنية والجيش إلى المكان، أبعدوا الناس وضربوا طوقا أمنيا".ومن جهته استنكر رئيس بلدية جدرا جوزيف القزي ما حدث، وقال: "الاعتداءات الإسرائيلية نعتبرها اعتداء مجرم على جميع أهلنا في لبنان، واستهداف اليوم منطقة جدرا الآمنة والمسالمة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن منطقة العمليات جنوب لبنان هذا اعتداء مجرم علينا وعلى أهلنا".وتابع: "الاستهداف الذي حصل وقع ضحيته مزارع يعيش من أرضه وعامل سوري صودف مروره من المكان وآخر جريح يعمل في بيع المياه".وكانت قد نجحت إسرائيل في اغتيال القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

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