عربي
https://sputnikarabic.ae/20240211/استطلاع-رأي-إسرائيلي-63-من-طلاب-الجامعات-ساءت-حالتهم-بسبب-طوفان-الأقصى-1085960898.html
استطلاع رأي إسرائيلي: 63% من طلاب الجامعات ساءت حالتهم بسبب "طوفان الأقصى"
استطلاع رأي إسرائيلي: 63% من طلاب الجامعات ساءت حالتهم بسبب "طوفان الأقصى"
أكد استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:09+0000
2024-02-11T09:09+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن استطلاع رأي أجراه الاتحاد الوطني للطلاب في إسرائيل يظهر أن 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، و42% من جنود الاحتياط الذين يدرسون في الجامعات يفكرون في ترك دراستهم.وبيَّن الاستطلاع أن 40% من الطلاب العاملين في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يخشون من عدم قدرتهم على استيفاء متطلبات الدرجة العلمية الجامعية، و42% يفكرون في التأجيل أو ترك دراستهم بالفعل، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن الاستطلاع أو المسح السنوي الذي يجريه الاتحاد الوطني للطلاب للعام 2024، في ظل استمرار الحرب على غزة، قد أظهر صورة مثيرة للقلق.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن 53% من الطلاب يؤكدون أن هناك تغيرا في الشعور بالأمان الشخصي داخل الحرم الجامعي، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أشار 64% ممن أجري معهم الاستطلاع إلى أن الحكومة فشلت في أداء واجبها.فيما أظهر الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 7,350 طالبا وطالبة أن 48% منهم سيتوجهون أو قد يلجؤون إلى المساعدة النفسية في المستقبل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/قناة-إسرائيلية-علينا-احتلال-رفح-ومن-دونها-لن-يكمل-الجيش-تدمير-حركة-حماس-1085959858.html
https://sputnikarabic.ae/20240211/جنرال-إسرائيلي-سابق-لن-يرغب-أي-جندي-في-التجنيد-إذا-علم-أنه-في-حال-الأسر-سيموت-1085958890.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

استطلاع رأي إسرائيلي: 63% من طلاب الجامعات ساءت حالتهم بسبب "طوفان الأقصى"

09:09 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
أكد استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن استطلاع رأي أجراه الاتحاد الوطني للطلاب في إسرائيل يظهر أن 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، و42% من جنود الاحتياط الذين يدرسون في الجامعات يفكرون في ترك دراستهم.
وبيَّن الاستطلاع أن 40% من الطلاب العاملين في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يخشون من عدم قدرتهم على استيفاء متطلبات الدرجة العلمية الجامعية، و42% يفكرون في التأجيل أو ترك دراستهم بالفعل، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
قناة إسرائيلية: علينا احتلال رفح ومن دونها لن يكمل الجيش تدمير حركة "حماس"
08:29 GMT
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن الاستطلاع أو المسح السنوي الذي يجريه الاتحاد الوطني للطلاب للعام 2024، في ظل استمرار الحرب على غزة، قد أظهر صورة مثيرة للقلق.
وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن 53% من الطلاب يؤكدون أن هناك تغيرا في الشعور بالأمان الشخصي داخل الحرم الجامعي، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أشار 64% ممن أجري معهم الاستطلاع إلى أن الحكومة فشلت في أداء واجبها.
فيما أظهر الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 7,350 طالبا وطالبة أن 48% منهم سيتوجهون أو قد يلجؤون إلى المساعدة النفسية في المستقبل.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
جنرال إسرائيلي سابق: لن يرغب أي جندي في التجنيد إذا علم أنه في حال الأسر سيموت
07:49 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" ينفذ أكثر من 1000 عملية ضد الجيش الإسرائيلي.. صور وفيديو 02:47 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 فبراير, 14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала