https://sputnikarabic.ae/20240211/استطلاع-رأي-إسرائيلي-63-من-طلاب-الجامعات-ساءت-حالتهم-بسبب-طوفان-الأقصى-1085960898.html

استطلاع رأي إسرائيلي: 63% من طلاب الجامعات ساءت حالتهم بسبب "طوفان الأقصى"

استطلاع رأي إسرائيلي: 63% من طلاب الجامعات ساءت حالتهم بسبب "طوفان الأقصى"

أكد استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T09:09+0000

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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن استطلاع رأي أجراه الاتحاد الوطني للطلاب في إسرائيل يظهر أن 63% من طلاب الجامعات في البلاد ساءت حالتهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، و42% من جنود الاحتياط الذين يدرسون في الجامعات يفكرون في ترك دراستهم.وبيَّن الاستطلاع أن 40% من الطلاب العاملين في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يخشون من عدم قدرتهم على استيفاء متطلبات الدرجة العلمية الجامعية، و42% يفكرون في التأجيل أو ترك دراستهم بالفعل، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن الاستطلاع أو المسح السنوي الذي يجريه الاتحاد الوطني للطلاب للعام 2024، في ظل استمرار الحرب على غزة، قد أظهر صورة مثيرة للقلق.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن 53% من الطلاب يؤكدون أن هناك تغيرا في الشعور بالأمان الشخصي داخل الحرم الجامعي، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أشار 64% ممن أجري معهم الاستطلاع إلى أن الحكومة فشلت في أداء واجبها.فيما أظهر الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 7,350 طالبا وطالبة أن 48% منهم سيتوجهون أو قد يلجؤون إلى المساعدة النفسية في المستقبل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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