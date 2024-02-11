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https://sputnikarabic.ae/20240211/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إن-صفارات-الإنذار-دوت-في-بلدة-بشمال-البلاد-1085955330.html
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار دوت في بلدة بشمال البلاد
الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار دوت في بلدة بشمال البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء يوم أمس السبت، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كاداريم بشمال إسرائيل. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T01:38+0000
2024-02-11T01:38+0000
العالم
لبنان
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ولم يذكر الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيليغرام.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقع منطقة كاداريم على بعد نحو 20 كيلومترًا من الحدود مع لبنان، داخل إسرائيل، ولا تتعرض عادة للصواريخ التي يطلقها "حزب الله".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على كافة المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة" مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر في جنوب لبنان الشهر الخامس.
https://sputnikarabic.ae/20240210/وفاة-جندي-إسرائيلي-متأثرا-بإصابته-بـعدوى-بكتيرية-1085954151.html
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العالم, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات الإنذار دوت في بلدة بشمال البلاد

01:38 GMT 11.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء يوم أمس السبت، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كاداريم بشمال إسرائيل.
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيليغرام.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقع منطقة كاداريم على بعد نحو 20 كيلومترًا من الحدود مع لبنان، داخل إسرائيل، ولا تتعرض عادة للصواريخ التي يطلقها "حزب الله".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على كافة المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بـ"عدوى بكتيرية"
أمس, 21:31 GMT
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة" مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر في جنوب لبنان الشهر الخامس.
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