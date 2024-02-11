https://sputnikarabic.ae/20240211/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-سيئول-لا-تريد-قطع-العلاقات-مع-موسكو-1085961466.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": سيئول لا تريد قطع العلاقات مع موسكو
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": سيئول لا تريد قطع العلاقات مع موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ترغب في الحفاظ على فرصة العودة إلى السوق الروسية، وأن موسكو من جانبها ترى أنه من المهم الحفاظ على... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:51+0000
2024-02-11T09:51+0000
2024-02-11T09:51+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات مدير الدائرة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، إيفان جيلوخوفتسيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية تمر حاليًا بأوقات صعبة، على الرغم من أنها كانت تتطور قبل سنوات قليلة بطريقة بناءة للغاية، ولا سيما في المجال الاقتصادي".وأضاف جيلوخوفتسيف أنه "على الرغم من الاختلافات الحادة في المقاربات، فإننا نرى من المهم الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الشركاء في كوريا الجنوبية، الذين أكدوا وجود فهم مماثل لديهم خلال المحادثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في سيئول في أوائل شباط/فبراير الجاري".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، أن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم الأسلحة إلى نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230424/كوريا-الجنوبية-توسع-قيود-التصدير-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1076210167.html
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روسيا
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": سيئول لا تريد قطع العلاقات مع موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ترغب في الحفاظ على فرصة العودة إلى السوق الروسية، وأن موسكو من جانبها ترى أنه من المهم الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع سيؤول.
وجاءت تصريحات مدير الدائرة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، إيفان جيلوخوفتسيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية تمر حاليًا بأوقات صعبة، على الرغم من أنها كانت تتطور قبل سنوات قليلة بطريقة بناءة للغاية، ولا سيما في المجال الاقتصادي".
وأضاف جيلوخوفتسيف أنه "على الرغم من الاختلافات الحادة في المقاربات، فإننا نرى من المهم الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الشركاء في كوريا الجنوبية، الذين أكدوا وجود فهم مماثل لديهم خلال المحادثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في سيئول في أوائل شباط/فبراير الجاري".
وتابع جيلوخوفتسيف "خلال الاتصالات على مستويات عدة، أبدت جمهورية كوريا الجنوبية رغبة في عدم قطع العلاقات القائمة مع روسيا، والحفاظ على فرصة للعودة إلى الأسواق الروسية الواعدة".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، أن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم الأسلحة إلى نظام كييف.