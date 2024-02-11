https://sputnikarabic.ae/20240211/الدكتور-مكاري-يؤكد-ظهور-علامات-الخرف-التدريجي-لدى-بايدن-1085958233.html
طبيب أمريكي يؤكد ظهور علامات الخرف التدريجي لدى بايدن
طبيب أمريكي يؤكد ظهور علامات الخرف التدريجي لدى بايدن
أفاد البروفيسور والجراح بجامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T07:18+0000
2024-02-11T07:18+0000
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وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "بهذه الديناميكية، من غير المرجح أن يكون هناك استقرار مفاجئ. هذا خرف واضح مرتبط بالعمر".وفي وقت سابق، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة.وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل كبير السن متعاطف ذو نوايا حسنة وذاكرة ضعيفة". قرر المدعي الخاص أنه ليست هناك حاجة لفتح قضية جنائية ضد بايدن بتهمة تخزين الوثائق بشكل غير لائق.
https://sputnikarabic.ae/20240211/إعلام-الأمريكيون-لا-يرون-بايدن-رئيسا-مستقبليا-لهم-1085956484.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طبيب أمريكي يؤكد ظهور علامات الخرف التدريجي لدى بايدن
07:18 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 07:46 GMT 11.02.2024)
أفاد البروفيسور والجراح بجامعة جونز هوبكنز مارتي ماكاري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن.
وقال ماكاري: "التراجع في قدرات (بايدن) المعرفية يحدث أمام أعيننا مباشرة. هناك اختلاف ملحوظ جدًا في الطريقة التي يعمل بها اليوم مقارنة بما كان عليه، على سبيل المثال، قبل خمس سنوات. وهذا أمر محزن حقا".
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا.
وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "بهذه الديناميكية، من غير المرجح أن يكون هناك استقرار مفاجئ. هذا خرف واضح مرتبط بالعمر".
وفي وقت سابق، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنه قد لا يدرك أنه لا يزال على قيد الحياة.
وفي وقت سابق، ظهر بايدن في فيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، وقد دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.
ونشرت الولايات المتحدة، الخميس، تقريرا للمدعي الخاص روبرت هيور حول تخزين بايدن بشكل غير سليم لوثائق سرية. وتقول إن رئيس الدولة لم يتمكن من تذكر التواريخ وكان في حيرة من أمره بشأن التفاصيل، ولهذا السبب احتفظ بالأوراق "بالخطأ البريء".
ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل كبير السن متعاطف ذو نوايا حسنة وذاكرة ضعيفة". قرر المدعي الخاص أنه ليست هناك حاجة لفتح قضية جنائية ضد بايدن بتهمة تخزين الوثائق بشكل غير لائق.