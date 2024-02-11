https://sputnikarabic.ae/20240211/الشرطة-الإسرائيلية-تجلي-المتظاهرين-أمام-معبر-كرم-أبو-سالم-الرافضين-دخول-المساعدات-إلى-غزة-1085957685.html

الشرطة الإسرائيلية تجلي المتظاهرين أمام معبر كرم أبو سالم الرافضين دخول المساعدات إلى غزة

الشرطة الإسرائيلية تجلي المتظاهرين أمام معبر كرم أبو سالم الرافضين دخول المساعدات إلى غزة

وصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى معبر كرم أبو سالم شالوم بهدف إجلاء عشرات المتظاهرين الذين كانوا ينامون في خيم أمام المعبر خلال الأيام... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T07:14+0000

2024-02-11T07:14+0000

2024-02-11T07:14+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن وصول القوات الشرطية يأتي تنفيذا لقرارات سياسية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد منعها من قبل المتظاهرين الإسرائيليين خلال الأيام القليلة الماضية.وكانت قناة إسرائيلية قد طالبت، الأربعاء الماضي، بتفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بعد عودتها من قطاع غزة، حيث ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل من مصر إلى قطاع غزة وتعود دون تفتيش إسرائيلي، زاعمة أن المحتجزين و"الإرهابيين" يمكنهم العبور من خلال تلك الشاحنات إلى مصر "دون رقابة"، على حد قولها. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 60% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة تذهب إلى حركة "حماس"، حيث نقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قيل إنهم تحدثوا في مناقشات مغلقة مع مسؤولين سياسيين آخرين، أن حوالي 60% من المساعدات التي تدخل قطاع غزة تذهب إلى حماس.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وهما أعضاء في حكومة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يقترحون تعليق المساعدات الإنسانية القادمة إلى القطاع، حتى يتم إنشاء آلية بديلة لدخول هذه المساعدات إلى غزة.ويوم الثلاثاء، نجح متظاهرون إسرائيليون في إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك رغم منع الشرطة الإسرائيلية لباص يقل متظاهرين إسرائيليين كانوا في طريقهم إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم، فإنه تم بالفعل إغلاق المعبر ولم تدخل شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة.وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قد دعا إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن قراره جاء في محاولة منع تنظيم التظاهرات اليومية لذوي الرهائن المحتجزين في غزة، التي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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https://sputnikarabic.ae/20240211/نتنياهو-إسرائيل-تعكف-على-صياغة-خطة-مفصلة-لإجلاء-الفلسطينيين-من-رفح-1085957101.html

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حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل