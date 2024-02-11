https://sputnikarabic.ae/20240211/القسام-تعلن-مقتل-2-من-الأسرى-الإسرائليين-وإصابة-آخرين-1085963501.html
"القسام" تعلن مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين
"القسام" تعلن مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين
أعلنت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T11:36+0000
2024-02-11T11:36+0000
2024-02-11T11:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت كتائب "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى".وأضافت: "وأصابة 8 آخرين إصابات خطيرة وأن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".
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أخبار فلسطين اليوم
"القسام" تعلن مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين
11:36 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 11.02.2024)
يتبع
أعلنت كتائب "القسام"، اليوم الأحد، مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي.
وقالت كتائب "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى".
وأضافت: "وأصابة 8 آخرين إصابات خطيرة وأن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".