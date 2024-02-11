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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/القوات-الروسية-تسقط-30-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة-1085964637.html
القوات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
القوات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أسقطت 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T12:02+0000
2024-02-11T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 30 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف، خيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو وصلت إلى 325 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-الـ3-الأوكراني--عاجل-1085963168.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة

12:02 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية أسقطت 30 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 30 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف، خيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للدفاع، فإنه "في اتجاه دونيتسك، دمرت القوات الروسية، القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وصدت 11 هجومًا في مناطق بيلوغوروفكا وبوغدانوفكا ومايورسك ولينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو وصلت إلى 325 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

وأردف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت القوات الروسية، بدعم من المدفعية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيفتشينكو، فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي من في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150 عسكريا وثلاث مركبات".

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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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